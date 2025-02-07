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Yavru yaban domuzları, fotokapana takıldı

BURSA - Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapana, bu sefer yapan domuzları takıldı. Yavru domuzların panik halinde yiyecek araması kameralarca kaydedildi.

Doğal güzellikleri ile her mevsim büyüleyen Karacabey longoz ormanlarında yaban hayvan popülasyonu fotokapana takıldı. 15-20 bireyden oluşan yaban domuzları, sürüler halinde yiyecek aramaya çıktı. Yavru domuzların yavrularına pijamalı, moza veya potak adı verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapana yakalanan yavru domuzların, panik halinde yiyecek araması ise izleyenleri tebessüm ettirdi.