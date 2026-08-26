Yavru Yunus Haliç'ten Kurtarıldı - Son Dakika
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Yavru Yunus Haliç'ten Kurtarıldı

Yavru Yunus Haliç\'ten Kurtarıldı
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Haliç'te sürüklenen yavru yunus, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Boğaz'a bırakıldı.

HALİÇ boyunca yüzdükten sonra Alibey Deresi'ne sürüklenen yavru yunus, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak İstanbul Boğazı'na bırakıldı.

Haliç boyunca yüzerek Eyüpsultan Alibey Deresi'ne sürüklenen yavru yunusu görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine İstanbul İtfaiyesi Su Altı Kurtarma (SAK) ekipleri olay yerine sevk edildi. SAK ekibinin 40 dakikalık çalışmasıyla yavru yunus kurtarıldı. Bota alınan yunus, Eminönü'nden İstanbul Boğazı'na bırakıldı.

Kaynak: DHA

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