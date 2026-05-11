Yavuz Ağıralioğlu: "Bugün Dünyayı Tüketen Şey; Bir Tarafta Ölçüsüz Zenginlik, Diğer Tarafta Dayanılmaz Yoksulluktur"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milli kültür iktidarı kuramamış bir yönetimin, büyük devletten bahsetmesi abestir. Çünkü büyük devlet; yalnızca büyük binalarla, geniş yollarla, yüksek kulelerle kurulmaz. Büyük devlet, büyük insan yetiştirmekle kurulur. Milli devlet dediğimiz şey; bu vatan uğruna can vermiş aziz şehitlerimizin ruhundan süzülen vasiyetin emridir. O vasiyet bize yalnızca toprak bırakmamıştır; ahlak bırakmıştır, mesuliyet bırakmıştır, adalet bırakmıştır. Bizim insanımız; yabancı şirketlerin ucuz iş gücü, AVM'lerin istiflenmiş kalabalığı, şehirlerin yorgun yığını olamaz."

Milli kültürün yetiştirdiği toplumda; mahkemede adalet, okulda fırsat, hastanede şifa, pazarda bereket herkes içindir. Zengine başka fakire başka muamele edilen yerde milli kültürden söz edilemez. Asırlardır memleketimizi ve Türklerin büyük yurdunu sömürmek isteyen emperyalizmle yol yürümek de onun önümüze koyduğu haritalarla strateji kurmak da kabul edilemez. Tarih bize defalarca göstermiştir: Emperyalizmin pusulasıyla yola çıkanlar, milletin menziline varamaz. O yolların sonu istiklal değil, bataklıktır. Bugün dünyayı tüketen şey; bir tarafta ölçüsüz zenginlik, diğer tarafta dayanılmaz yoksulluktur. Bu toprakların mayasında böyle bir zulüm yoktur. Bizim medeniyetimiz; insanı ezerek değil, insanı yücelterek büyür. Büyük devlet iddiası da ancak buradan başlar."