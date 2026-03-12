Yavuz Ağıralioğlu'ndan İlber Ortaylı'ya Geçmiş Olsun

(ANKARA) – Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın yoğun bakımdaki tedavisine ilişkin, "İlber Ortaylı'nın yoğun bakımda süren tedavisini yakından takip ediyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve acil şifalar diliyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yoğun bakımda tedavisi süren tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ağıralioğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın yoğun bakımda süren tedavisini yakından takip ediyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve acil şifalar diliyorum."