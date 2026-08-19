Yavuz Ağıralioğlu'ndan Melih Meriç'e Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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Yavuz Ağıralioğlu'ndan Melih Meriç'e Geçmiş Olsun Mesajı

Yavuz Ağıralioğlu\'ndan Melih Meriç\'e Geçmiş Olsun Mesajı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, bıçaklı saldırıya uğrayan Meriç'e destek mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin, "Şiddetin siyasette hiçbir zaman yeri olmaması dileğiyle; Yeni Parti'ye, Sayın Meriç'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı kınıyorum. Sayın Meriç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Şiddetin siyasette hiçbir zaman yeri olmaması dileğiyle; Yeni Parti'ye, Sayın Meriç'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

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