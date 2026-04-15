Yavuz Ağıralioğlu'ndan Okul Güvenliği Uyarısı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dün Şanlıurfa'da... Bugün Kahramanmaraş'ta… Okullardan silah sesleri yükseliyorsa, çocuklarımız yaralanıyorsa, artık konuştuğumuz şey münferit hadiseler değil, memleketin evlatlarını tehdit eden büyük bir ihmaldir. Okul, evladımızın emanet edildiği en güvenli yer olmak zorundadır. Çocuklarımızın korkuyla değil umutla büyüdüğü, ailelerin evladını okula gönderirken endişe duymadığı bir Türkiye için herkes sorumludur, herkes vazifelidir. Bu artık görmezden gelinecek bir mesele değil, kırmızı alarmdır."