Yavuz Ağıralioğlu'ndan Şimşek'e Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika
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Yavuz Ağıralioğlu'ndan Şimşek'e Enflasyon Eleştirisi

Yavuz Ağıralioğlu\'ndan Şimşek\'e Enflasyon Eleştirisi
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Ağıralioğlu, enflasyon verilerini eleştirerek geçim krizine dikkat çekti; başarı hikayesi yok dedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon verileri üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i, "Siz istatistiklere bakıyorsunuz, millet kasadaki fişe bakıyor. Ortada bir başarı hikayesi yok. Ortada, her geçen gün derinleşen bir geçim krizi var" ifadeleriyle eleştirdi.

Yavuz Ağıralioğlu, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Hazine ve Maliye Bakanı, 'Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor' diyorsunuz. O halde millet adına biz de soruyoruz: TÜİK, temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,78, yıllık ise yüzde 31,75 olarak açıkladı. Şimdi bu tabloya hangi başarı hikayesini sığdıracaksınız? Hangi rakamlarla milleti ikna etmeye çalışacaksınız? Çünkü milletin yaşadığı gerçek bambaşka…

Bugün Avrupa Birliği'nde enflasyon ortalama yüzde 2,9, OECD'de yüzde 4,6, Türk Cumhuriyetlerinde yaklaşık yüzde 5, Müslüman ülkelerde yüzde 5-7, Afrika ülkelerinde ise yüzde 7-8 seviyesinde. Türkiye ise yüzde 31,75 ile bu grupların tamamından açık ara daha yüksek enflasyona sahip. Madem sorun küresel ve jeopolitik gelişmeler, Avrupa da aynı küresel ekonominin içinde değil mi? OECD ülkeleri aynı belirsizliklerle karşı karşıya değil mi? Türk Cumhuriyetleri aynı bölgesel riskleri yaşamıyor mu? Aynı dili ve tarihi paylaştığımız Türk Cumhuriyetleri enflasyonu tek hanede tutabiliyor. İç savaşların, kuraklığın ve tedarik zinciri krizlerinin yaşandığı birçok Afrika ülkesi bile Türkiye'den daha düşük enflasyonla mücadele ediyor. Hatta savaşın yıktığı Suriye'de bile enflasyonun Türkiye'nin altında olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız.

O halde millet adına bir kez daha soruyoruz: Sorun gerçekten dış güçler ve küresel gelişmeler mi, yoksa yıllardır sürdürülen yanlış ekonomi yönetimi mi? Yıllardır Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceği söylendi. Ne yazık ki bugün dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında değiliz. Ama enflasyonda dünyanın en yüksek oranlarına sahip 5. ülkesiyiz. Bunun adına başarı değil, ekonomik başarısızlık denir. Enflasyon kader değildir.

Türkiye'yi Avrupa ekonomileriyle değil, kriz yaşayan ülkelerle kıyaslanır hale getiren, üretimi değil rantı, öngörülebilirliği değil belirsizliği besleyen ekonomi politikalarıdır. Millet TÜİK'in açıkladığı rakamlara değil, boşalan pazar filesine, küçülen sofraya ve her ay biraz daha eriyen maaşına bakıyor. Sayın Bakan, siz dezenflasyonu anlatıyorsunuz, millet ise hayat pahalılığını yaşıyor. Siz istatistiklere bakıyorsunuz, millet kasadaki fişe bakıyor. Ortada bir başarı hikayesi yok. Ortada, her geçen gün derinleşen bir geçim krizi var."

Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavuz Ağıralioğlu'ndan Şimşek'e Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika

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