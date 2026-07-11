Yavuz Ağıralioğlu'ndan Sınav Sonuçları Mesajı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Sınavlar bitti, sonuçlar açıklandı. Emeklerinin karşılığını alan tüm evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"En büyük varlığımız, aziz evlatlarımız; Sınavlar bitti, sonuçlar açıklandı. Emeklerinin karşılığını alan tüm evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. İstediği sonucu alamayan evlatlarımıza ise bir şey söylemek istiyorum: Sakın üzülmeyin. Bir sınav, ne kıymetinizi belirler ne de hayatınızın tamamını tarif eder. Hayat, önünüze nice fırsatlar çıkaracak uzun bir yolculuktur. Bizim vazifemiz; hangi şartta olursa olsun her bir gencimizin hayallerine ulaşabileceği, emeğinin karşılığını alabileceği, umutla yarınlara bakabileceği bir Türkiye inşa etmektir. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Yolunuz da bahtınız da açık olsun."