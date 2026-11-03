Yavuz Çakıroğlu Şalpazarı'nda e-devletten organ bağışı başvurusunu anlattı - Son Dakika
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Yavuz Çakıroğlu Şalpazarı'nda e-devletten organ bağışı başvurusunu anlattı

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Yavuz Çakıroğlu Şalpazarı\'nda e-devletten organ bağışı başvurusunu anlattı
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Şalpazarı'nda düzenlenen toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Yavuz Çakıroğlu, organ nakli ve bağış rakamlarını anlattı. Çakıroğlu, e-devletten başvuru yapılabileceğini, Başhekim Ümit Kekeç ise bir kişiyi bile ikna etmenin önemini anlattı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında toplantı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Yavuz Çakıroğlu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulunda organize edilen programda "Organ Nakli ve Organ Bağışı" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Türkiye'deki organ nakilleri ve bağış rakamlarıyla ilgili katılımcılara bilgi sunan Çakıroğlu, bağış yapmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuruda bulunabileceklerini kaydetti.

Şalpazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Kekeç de organ bağışı konusunda bir kişiyi bile ikna edebilmenin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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