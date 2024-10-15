Yavuz Selim'in Zaman Yolculuğu - Son Dakika
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Yavuz Selim'in Zaman Yolculuğu

Yavuz Selim Yılmaz, 2006-2035 yıllarını ezberleyerek tarihin hangi güne denk geldiğini söylüyor.

15.10.2024 22:56
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Özel birey Yavuz Selim adeta zaman makinesi gibi

2006 yılından 2035 yılına kadar olan takvimleri ezberleyen Yavuz Selim Yılmaz, herhangi bir tarihin hangi güne geldiğini hiç düşünmeden söylüyor

TRABZON - Trabzon'da yaşayan 29 yaşındaki özel birey Yavuz Selim Yılmaz'ın özel yeteneği insanları adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. 2006 yılından 2035 yılına kadar olan takvimleri ezberleyen Yavuz Selim, herhangi bir tarihin hangi güne geldiğini hiç düşünmeden söylüyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan özel birey Yavuz Selim Yılmaz'ın sıra dışı yeteneği duyanları şaşırtıyor. Yaklaşık 10 yıl önce tabletinde açtığı takvim ile başlayan merakı özel bir yeteneğe dönüşen Yavuz Selim, 29 yıllık takvimi ezberledi. 2006 yılından 2035 yılına kadar olan tarihleri ezberleyen Yavuz Selim, duyanları adeta zaman yolculuğuna çıkartıyor. Tarihin verilmesinin ardından hiç düşünmeden hangi güne ait olduğunu söyleyen Yavuz Selim ayrıca saat merakı ile biliniyor. Yaklaşık 110 tane saatlik bir koleksiyonu da bulunan Yavuz Selim'in babası Ahmet Yılmaz, oğlunun takvim ve ajanda merakının olduğunu söyledi.

Doktorların Yavuz Selim'in bu takıntısı nedeniyle mutlu olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, "8-10 yıldır takvim ve ajanda merakı var. Böyle bir takıntısı var. Doktorlar da böyle bir takıntısı olması nedeniyle mutlu oldular, çok ilginç dediler. 2006 yılında 2035 yılına kadar olan takvimleri ezberlemiş. Hangi tarihin hangi güne geldiğini hemen söylüyor. Bu bizi mutlu ediyor. Ayrıca kol saati takıntısı da var. Yaklaşık 110 tane saati var. Özel bir koleksiyonu var. Yavuz Selim'in bir tableti vardı. Oradan sürekli takvimlere bakıyordu. Saate de bakıyordu ama onu istemedi. Takvimde baktığını yazıyordu. Yazdıkça ezberliyordu. Yaklaşık 10 senedir ezberliyor. Bazen kendi kendine uyku da bile söylüyor. Yarınlar bile ne getirir hiç bilmiyoruz. Bilgisayardan göremediği için 2035'den sonraki tarihleri ezberliyemiyor. Açılsa 2035'den sonrası da ezberler. Sürekli takvimlere bakıyor, müzik dinliyor.

Her yıl özel bireylerin Pelitli'de okulu var. Ahmet Metin Genç'e özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimiz engelli adayıyız. Başkanımızın duygusal bir yaklaşımı ile okulların açılmasına maddi olarak çok büyük destek verdi. Okulların açılması yaklaşık 1 ay geç oldu ama başkanımız elini taşın altına koydu ve biz özel bireylerin ailelerini çok mutlu etti. Yavuz Selim ve arkadaşlarının okulları bugün başladı. Çok mutlu oldular. Okula gitmedikleri zaman, çeşitli etkinlikler yapmadıkları zaman daha gergin oluyorlar" dedi.

Yavuz Selim Yılmaz ise "Bilgisayarda takvime bakarak ezberledim. Bilgisayardan 2035'den sonrası göremediğim için ezber yapamıyorum. Mutlu olmak istiyorum. Saatleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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