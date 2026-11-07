Yavuzyılmaz, Ankara Tren Garı'nda 10 milyonluk garantinin 2,9 milyonda kaldığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yavuzyılmaz, Ankara Tren Garı'nda 10 milyonluk garantinin 2,9 milyonda kaldığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yavuzyılmaz, Ankara Tren Garı\'nda 10 milyonluk garantinin 2,9 milyonda kaldığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Yavuzyılmaz, Ankara Tren Garı\'nda 10 milyonluk garantinin 2,9 milyonda kaldığını söyledi
Haber Videosu

Yavuzyılmaz, Ankara Tren Garı'nda 29 Ekim 2025-29 Ekim 2026 döneminde 10 milyon olarak garanti edilen giden yolcu sayısının 2 milyon 988 bin 839'da kaldığını belirtti. Yavuzyılmaz, Hazine'nin şirkete KDV dahil 17 milyon 700 bin dolar (885 milyon lira) ödeyeceğini söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Ankara Tren Garı'nda 29 Ekim 2025-29 Ekim 2026 döneminde 10 milyon olarak garanti edilen giden yolcu sayısının 2 milyon 988 bin 839'da kaldığını belirtti. Yavuzyılmaz, Hazine'nin görevli şirkete KDV dahil 17 milyon 700 bin dolar (885 milyon lira) garanti ödemesi yapacağını ifade ederek, "Bunun adı Hazine garantisi değil, vatandaşı fakirleştirme garantisidir" dedi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Ankara Tren Garı'nın bir yıllık yolcu bilgilerini paylaştı.

Gar için 10 milyon giden yolcu garantisi verildiğini, ancak gerçekleşen yolcu sayısının 2 milyon 988 bin 839'da kaldığını belirten Yavuzyılmaz, garanti edilen yolcu sayısı ile gerçekleşen sayı arasındaki hata payının yüzde 70 olduğunu kaydetti. Yavuzyılmaz, Hazine'nin şirkete KDV dahil 17 milyon 700 bin dolar, güncel kurla 885 milyon lira ödeme yapacağını ifade ederek, "Bunun adı Hazine garantisi değil, vatandaşı fakirleştirme garantisidir" dedi.

Yavuzyılmaz, paylaşımında projenin görevli şirketine, hizmete açılış ve kamuya devir tarihlerine ilişkin bilgilere de yer verdi. Ankara Tren Garı'nın 2016 yılında hizmete açıldığını, 2037 yılında kamuya devredileceğini hatırlatan Yavuzyılmaz, görevli şirketin KOLİN, CENGİZ ve LİMAK ortak girişimi olan ATG Gar İşletmesi AŞ olduğunu kaydetti.

Deniz Yavuzyılmaz, "2026 yılı için garanti edilen yolcu sayısı: 10 milyon. Kamuya devire kadar garanti edilen giden yolcu sayısı 106 milyon. Yolcu başına garanti tutarı 1,5 Dolar+KDV. Ayrıca bu proje kapsamında 134 odalı, 268 yataklı dört yıldızlı bir otelin, 170 mağazalı bir AVM'nin ve bin 200 araçlık bir otoparkın gelirleri de 20 yıl 6 ay boyunca bu şirketlere bırakılmış durumda" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
29 EkimAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Ugandalı generalden Türkiye kararı 5 ayda her şey değişti Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Kar fena bastıracak Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Sergen Yalçın’ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
Kişi başı 500 bin TL Amedspor’un gecesine ünlü isimler akın etti Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
14:14
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
14:07
Arda Güler’e çılgın teklif Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
13:50
Ronaldo’ya önce ceza, şimdi ödül Federasyondan sürpriz karar
Ronaldo'ya önce ceza, şimdi ödül! Federasyondan sürpriz karar
13:33
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut
Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
13:21
Osimhen’den haber var Galatasaray son durumunu açıkladı
Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı
12:29
Özgür Özel’den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya’yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
11:21
Soğuk hava Türkiye’yi sardı Birçok kent beyaza büründü, yollarda ulaşım durdu
Soğuk hava Türkiye’yi sardı! Birçok kent beyaza büründü, yollarda ulaşım durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 14:18:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Yavuzyılmaz, Ankara Tren Garı'nda 10 milyonluk garantinin 2,9 milyonda kaldığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android