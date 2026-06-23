Esenboğa'da 3. pist skandalı: Uçaklar inemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenboğa'da 3. pist skandalı: Uçaklar inemiyor

23.06.2026 00:37  Güncelleme: 01:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Esenboğa Havalimanı'nda 19 Ocak'ta açılışı yapılan 3. piste yolcu uçaklarının neredeyse hiç inemediğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, pist bölgesine dökülen hafriyatın ILS ve VOR sistemlerinin sinyal alanlarını etkilediğini savunarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na hafriyatın kaldırılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Esenboğa Havalimanı'nda 19 Ocak'ta açılışı yapılan 3. piste yolcu uçaklarının neredeyse hiç inemediğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, pist bölgesine dökülen hafriyatın ILS ve VOR sistemlerinin sinyal alanlarını etkilediğini savunarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na hafriyatın kaldırılması çağrısında bulundu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "açılışı 19 Ocak 2026'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptırılan 3. piste yolcu uçaklarının neredeyse hiç inemediğini" savundu.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Zira 3. pist bölgesine usulsüz olarak dökülen 1 milyon metreküplük hafriyatın; kara ve hava arasındaki sinyalizasyonu bozması nedeniyle yolcu uçaklarının 3. piste güneybatı yönünden hiç iniş yapamadığını, kuzeydoğu yönünden ise sadece 1-2 uçağın iniş yapabildiğini tespit ettik."

Günde ortalama 150 uçağın iniş yaptığı Esenboğa Havalimanındaki bu hafriyat kepazeliği nedeniyle uçakların yüzde 99'u 1. ve 2. piste iniş yapmak zorunda kalıyor. 3. piste ise uçakların sadece yüzde 1'i iniş yapabiliyor. Zira 3. pistteki ILS sistemleri ve VOR cihazının sinyal oluşum alanına serilmiş olan hafriyat miktarı ve yüksekliği dehşet verici seviyede.

Durum rezalet. ILS sistemindeki Glide Path cihazı sinyal alamadığı için uçaklar inişte yüzde 3'lük süzülme açısını yakalayamıyor. ILS sistemindeki Localizer cihazı sinyal alamadığı için uçaklar pisti ortalayamıyor. VOR cihazı sinyalleri salınım yaptığı için uçakların adeta navigasyon sinyali kesiliyor. Skandalın ispatı niteliğindeki Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin resmi belgelerine ulaştık.

Bu belgelere göre VOR cihazına ait 600 metre yarı çaplı alan içerisine hafriyat serilmemesi gerektiği, ILS sistemlerine ait hassas ve kritik sahaların olduğu gibi korunması gerektiği, bu sahaların katiyen ihlal edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Buna rağmen bu alanlara hafriyat döküldüğü tespit ediliyor. Dökülen hafriyatın kaldırılması isteniyor. VOR cihazının uçuş kontrolden geçtiği durumuna getirilmesi isteniyor. Fakat hafriyatın kaldırılması konusunda herhangi bir faaliyetin başlatılmadığı belirtiliyor. ve yine uyarıyor; 3. pistin ILS sistemleri ve VOR cihazı sinyal oluşum sahasına serilmiş, hafriyatı kaldırın diyor.

Sonuç; hiç utanmadan sıkılmadan 1 milyon metreküp hafriyat hala 3. pist bölgesinde duruyor. ILS ve VOR cihazlarının sinyalleri hafriyat tepeleriyle kesildiği için uçaklar yeni piste neredeyse hiç iniş yapamıyor. 3. piste, Pursaklar yönünden gelen hiçbir uçak iniş yapamazken, Çubuk yönünden gelen uçaklar ise tek tük iniş yapabiliyor. O da yağmur, kar, sis, bulut yoksa; hava açıksa, adeta planör uçuşuyla… Havayolu güvenliği açısından hayati olan bu sistemlerin çalışabilmesi ve pistin inişlere uygun hale getirilmesi için derhal hafriyatın kaldırılıp, en yakındaki belediye döküm sahasına taşınması gerekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na sesleniyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bir zahmet açıklayın; 6 ay önce açılışını yaptığı pisti, siz adeta bir hafriyat döküm sahasına çevirdiğiniz için 3.piste yolcu uçakları doğru düzgün iniş yapamıyor. NATO zirvesi için gelecek uçakların 3. piste inemeyeceğini bilsin ki, boşa düşmesin."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Esenboğa Havalimanı, Abdülkadir Uraloğlu, Deniz Yavuzyılmaz, Milletvekili, Zonguldak, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenboğa'da 3. pist skandalı: Uçaklar inemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karaal kaçırma davasında 12 şüpheli adliyede Karaal kaçırma davasında 12 şüpheli adliyede
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Havuzda tesettür krizi Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı Havuzda tesettür krizi! Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı

23:48
Osimhen’e beklenen rekor teklif geldi
Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi
23:19
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım
22:40
Silifke Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 600 bin TL’lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
20:47
Yılanların dansı kameralara yansıdı
Yılanların dansı kameralara yansıdı
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 01:58:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Esenboğa'da 3. pist skandalı: Uçaklar inemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.