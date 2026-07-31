Yavuzyılmaz'dan Irak-Türkiye petrol hattına ilişkin 229 milyon dolarlık kayıp iddiası - Son Dakika
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Yavuzyılmaz'dan Irak-Türkiye petrol hattına ilişkin 229 milyon dolarlık kayıp iddiası

Yavuzyılmaz\'dan Irak-Türkiye petrol hattına ilişkin 229 milyon dolarlık kayıp iddiası
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden 2019 yılında elde edilen taşıma gelirinin 229 milyon 276 bin dolarlık bölümünün akıbetinin bilinmediğini öne sürdü.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden 2019 yılında elde edilen taşıma gelirinin 229 milyon 276 bin dolarlık bölümünün akıbetinin bilinmediğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak Merkezi Hükümetinin izni olmadan taşıdığı ve Ceyhan Limanı'ndan yüklediği petrol karşılığında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden 2019 yılında 494 milyon 186 bin dolar taşıma ücreti aldığını iddia etti. Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin diplomatik başarı diye ambalajladığı kriminal gerçekler! Bugüne kadar, Irak-Türkiye ham petrol boru hattındaki usulsüz petrol taşımacılığının 2014-2018 yıllarını kapsayan bölümünü açıklamıştık. Şimdi, 2019 yılındaki dosyasını açıyoruz:  Bir kara para cenneti olan Jersey Adası'nda; Türkiye'ye ait yüz milyonlarca dolarlık petrol parasının buharlaştırıldığını ortaya çıkardık. AKP'nin, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nda uluslararası anlaşmalara aykırı olarak; Irak Merkezi Hükümetinin izni olmaksızın taşıdığı ve Ceyhan Limanı'nda yüklemesini yaptığı petrol için; 2019 yılında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nden 494 milyon 186 bin dolar petrol taşıma ücreti aldığını tespit ettik.

Bu devasa tutar önce, AKP hükümetinin Jersey Adası'nda kurmuş olduğu ve finansal tablolarına gizlilik getirdiği; Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete transfer ediliyor. Ardından 264 milyon 909 bin doları Türkiye'ye, BOTAŞ'a aktarılıyor. Geriye kalan 229 milyon 276 bin dolara ne olduğu ise meçhul! Bu para, adeta bir kara delik olan Jersey Adası'nda buharlaşıyor. Güncel kurla 11 milyar lira kayıp! Bunun adı uluslararası soygundur! Kayıp tutar, mutlaka CB Tayyip Erdoğan'ın ve ilgili AKP'li bürokratların mal varlığından tahsil edilmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yavuzyılmaz'dan Irak-Türkiye petrol hattına ilişkin 229 milyon dolarlık kayıp iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yavuzyılmaz'dan Irak-Türkiye petrol hattına ilişkin 229 milyon dolarlık kayıp iddiası - Son Dakika
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