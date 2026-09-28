Yavuzyılmaz, fon soruşturmasında Sayan Kaya için delil kaybı uyarısında bulundu

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Fon vurgunu soruşturmasının siyasi ve bürokrasi ayağını örtbas etmek suçtur. Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ne zaman alınacak? İfadenin alınmadığı her gün, gerçeğin ortaya çıkarılmasını engelleyen, telafisi mümkün olmayan bir zaman ve delil kaybı" dedi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından, ismi fon kriziyle gündeme gelen ve sonrasında AK Parti'den istifa eden eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Fon vurgunu soruşturmasının siyasi ve bürokrasi ayağını örtbas etmek suçtur. Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ne zaman alınacak? İfadesi alınmazsa fon vurgunu örgütündeki bağlantıları nasıl ortaya çıkacak? Fatma Betül Sayan Kaya ile temasta ve işbirliğindeki diğer AKP'li siyasetçi ve bürokratlar nasıl tespit edilecek? İfadenin alınmadığı her gün, gerçeğin ortaya çıkarılmasını engelleyen, telafisi mümkün olmayan bir zaman ve delil kaybı. Burada amaç sadece manipülasyonla şişirilmiş haksız kazancı geri almaktan ibaret değil, aynı zamanda bir suç örgütünü ortaya çıkarmak. 'Ucu nereye kadar giderse gitsin' demişti ya birisi. Haydi bakalım. Derhal ifadesini alın. Fatma Betül Sayan Kaya'nın emniyete veya adliyeye girerken ki videosunu tüm Türkiye olarak bekliyoruz."