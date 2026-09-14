Yavuzyılmaz: Otoyol özelleştirmesi KGM'deki binlerce çalışanı işinden edecek - Son Dakika
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Yavuzyılmaz: Otoyol özelleştirmesi KGM'deki binlerce çalışanı işinden edecek

Yavuzyılmaz: Otoyol özelleştirmesi KGM\'deki binlerce çalışanı işinden edecek
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, köprü ve otoyol özelleştirmeleri gerçekleşirse Türkiye'deki otoyol ağının yüzde 90'ının özel şirketlerin işletmesine geçeceğini belirtti. Yavuzyılmaz, özelleştirmeyle Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki binlerce işçi ve memurun zorunlu olarak kurum dışına itileceğini savundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, köprü ve otoyol özelleştirmelerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye'deki otoyol ağının yüzde 90'ının özel şirketlerin işletmesine geçeceğini ifade ederek, "AKP'nin özelleştirme adı altındaki bu vatana ihanet planı derhal iptal edilmelidir" dedi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP, vatandaşa otoyollarda yeni bir tuzak kuruyor. AKP'nin planladığı, 'köprü ve otoyol özelleştirmeleri' gerçekleşirse Türkiye'nin otoyol ağının yüzde 90'ı yandaş şirketlerin eline geçmiş olacak. Peki nasıl? Türkiye'deki toplam otoyol uzunluğu, bağlantı yolları dahil, 3 bin 796 kilometre.

Mevcut durumda devletin işlettiği otoyollar 2 bin 282 kilometre, Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği otoyollar 1514 kilometre. Özelleştirmeler gerçekleşirse devletin işleteceği otoyollar: 359 kilometre, özelleşen otoyollar ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işleteceği otoyollar 3 bin 437 kilometre.

Türkiye'nin toplam otoyol ağının işletmesi mevcut durumda yüzde 60 kamuda, yüzde 40 yandaş şirketlerde. Özelleştirmeler gerçekleşirse yüzde 10 kamuda, yüzde 90 yandaş şirketlerde olacak. Bunun adı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nü imha edip, vatandaşı yandaş şirketlerin zorunlu müşterisi yapmaktır.

Yandaş şirketler kuracakları otoyol tekelleriyle, araç geçiş ücretlerine devasa zamlar yapacak, faturayı vatandaşa çıkaracak. Bu özelleştirmeyle KGM'nin bünyesindeki binlerce işçi ve memur zorunlu olarak kurum dışına itilecek, kurum göz göre göre çökertilecektir. AKP'nin özelleştirme adı altındaki bu vatana ihanet planı derhal iptal edilmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yavuzyılmaz: Otoyol özelleştirmesi KGM'deki binlerce çalışanı işinden edecek - Son Dakika

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