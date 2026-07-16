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Yaya Son Anda Kurtuldu

Yaya Son Anda Kurtuldu
16.07.2026 20:03
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Diyarbakır'da kontrolden çıkan cip, yaya ile park halindeki araca çarptı. Yaya son anda kurtuldu.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yol kenarında bekleyen yaya, kontrolden çıkan cipten, son anda geri çekilerek kurtuldu. Cip, park halinde bir otomobile çarptıktan sonra dururken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi Üçyol mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen cip, kontrolden çıktı. Bu sırada yol kenarında bekleyen yaya son anda kendisini geriye atarak olası yaralanmadan kurtulurken, cip, park halindeki bir otomobile çarpıp, refüje çıkarak durdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cipin sürücüsü hafif yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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