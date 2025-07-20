Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
A.Ş'nin (20) kullandığı 19 AFU 169 plakalı otomobil, Taflan Yalı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Kusan'a (84) çarptı.
Ağır yaralanan Kusan, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Kusan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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