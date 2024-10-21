Yaylada Mahsur Kalan Çoban Kurtarıldı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan çoban, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Beypınarı Yaylası Caferli Obası'nda yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede çobanlık yapan Murat Akbulut da yaklaşık bin koyunuyla yaylada mahsur kaldı.
Akbulut'un durumu bildirmesi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Ekiplerce kar küreme araçları ve iş makineleriyle yollar açılarak, Akbulut ve koyunları kurtarıldı.
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