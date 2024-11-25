Yaylada Tipiye Yakalanan Çobandan Biri Hayatını Kaybederken Diğerleri Kurtarıldı

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YAYLADA TİPİYE YAKALANIP KAYBOLAN 7 ÇOBANDAN 1'İ ÖLDÜ

MERSİN'in Mut ilçesinde hayvanlarıyla yayladan dönerken tipiye yakalanan 7 çoban kayboldu. Arama-kurtarma ekipleri Faruk Yaprak'ın (18) cansız bedenine ulaşırken, babası Halil İbrahim Yaprak kurtarıldı. Kavaközü mevkisinde kaybolan Recep Durmuş da AFAD ekipleri tarafından sağ bulundu. Tipide girdikleri mağarada mahsur kaldıklarını yakınlarına haber veren 4 çobanın kurtarılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

İlçede çobanlık yapan Halil İbrahim Yaprak ve oğlu Faruk Yaprak, Akçaalan mevkisinde dün hayvanlarıyla yayladan dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalandı. Baba ve oğlunun evlerine gitmediğini öğrenen yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve belediye ekiplerinin bölgede başlattığı çalışma sonucu Halil İbrahim Yaprak kısa sürede bulunarak kurtarıldı. Oğlu Faruk Yaprak'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Yaprak'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

MAĞARADAKİ ÇOBANLAR KURTARILDI

Aynı gün, ilçenin yüksek kesimlerindeki Çivi ve Ballı mahallelerini birbirine bağlayan Karçiv mevkisinde de gece saatlerinde hayvanlarıyla dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalanan çobanlar Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan bölgedeki bir mağaraya sığındı. Tipi nedeniyle burada mahsur kalan çobanlar, durumu yakınlarına bildirdi. Mağaraya sığınan çobanlar Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan'ın kurtarılması için karla kaplı yollar iş makinesiyle temizlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kurtarılan çobanlar, sağlık kontrolünden geçirildi. Durumlarının iyi olduğu belirtilen çobanlar evlerine götürüldü.

Haber-Kamera Murat SÖZERİ/ MUT (Mersin),