Hatay'ın Yayladağı ilçesinde uçuruma devrilen patpattaki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Sürücü Ali Hançer idaresindeki patpat, Bezge Mahallesi'nde uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılardan Hatice Hançer, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yayladağı'nda Patpat Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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