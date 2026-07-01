Yayman: Siyasi mücadele yabancı gazetelerde değil sandıkta verilmeli - Son Dakika
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Yayman: Siyasi mücadele yabancı gazetelerde değil sandıkta verilmeli

01.07.2026 15:00
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"Siyasi mücadele, yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir" - "Her fırsatta yabancı medya üzerinden Türkiye'yi tartışmaya açan, ülkemizi uluslararası kamuoyu nezdinde yıpratmaya çalışan bir siyaset anlayışı, milletimizin beklentileriyle, milli sorumluluk anlayışıyla ve demokratik siyaset kültürüyle bağdaşmamaktadır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Siyasi mücadele, yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir." ifadesini kullandı.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yabancı bir gazetede kaleme aldığı yazıya tepki gösterdi.

Özel'in Financial Times'ta kaleme aldığı yazıda, Türkiye'yi uluslararası kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya yönelik bir söylem benimsemesinin sorumlu siyaset anlayışıyla bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulunan Yayman, "Çok açık söylüyorum Sayın Özgür Özel, 'tarihin yanlış tarafındasınız'. İktidarın yolu küreselci lobilere biat etmekten değil, Türkiye'nin sokaklarından, meydanlarından ve aziz milletimizin gönlünü kazanmaktan geçiyor." görüşünü aktardı.

Hüseyin Yayman, Türkiye'nin iç siyasi tartışmalarını yabancı medya aracılığıyla uluslararası aktörlerin gündemine taşımanın, Türkiye'yi "bölgesel risk" ve "tehlike" söylemleri üzerinden tartışılır hale getirmenin, ülkenin itibarına katkı sunmayacağını, aksine zarar vereceğini dile getirdi.

"Siyasi mücadele, yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir" ifadesini kullanan Yayman, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan, Financial Times'ın sayfaları ya da yabancı başkentlerin değerlendirmeleri değil, aziz milletimizin iradesidir. Devletimizin güvenliği, milletimizin itibarı ve ülkemizin uluslararası saygınlığı, günlük siyasi hesaplara malzeme yapılamayacak kadar kıymetlidir. Her fırsatta yabancı medya üzerinden Türkiye'yi tartışmaya açan, ülkemizi uluslararası kamuoyu nezdinde yıpratmaya çalışan bir siyaset anlayışı, milletimizin beklentileriyle, milli sorumluluk anlayışıyla ve demokratik siyaset kültürüyle bağdaşmamaktadır."

"Güçlü, bağımsız ve söz sahibi bir Türkiye hedefi, dışarıdan destek arayarak değil, milli iradeye güvenerek, milletimizin kararına saygı duyarak ve demokrasimizin gücüne inanarak inşa edilir." değerlendirmesini yapan Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özel, siz bu anlayış ve politik söylemle iktidar olmayı çok beklersiniz. Milletimiz bu tavrınızı not etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, 'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bizim vizyonumuza erişemez. Yabancı basın mensuplarından medet umanlar bizi anlayamaz'."

Kaynak: AA

Türkiye, Siyaset, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yayman: Siyasi mücadele yabancı gazetelerde değil sandıkta verilmeli - Son Dakika

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