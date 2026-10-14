Yayman, Hacı Bayram Veli\'de 18 milyon öğrencinin gücüne dikkat çekti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde '2026-2027 Akademik Yılı Açılış Konferansı'nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen konferansa öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri de katıldı. Yayman, "Türkiye benim çocukluğuma göre daha iyi bir noktada. Yarın çok daha iyi bir noktada olacak. Asla karamsarlığa kapılmamıza gerek yok. Türkiye, 86 milyon nüfusu 780 bin metrekare yüzölçümü ile sadece Avrupa ve Asya'nın değil dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Dijitalleşme çağında sizin algoritmanızla bizim algoritmamız arasında asırlar var. Sizin okuduğunuz metinlerde elektriği, suyu, yolu, sağlık ocağı olmayan bir yerleşim yeri düşünemiyorsunuz. Ama Türkiye'de tam 40 bin böyle köy vardı. Bugün Türkiye, bölgesinin küresel bir gücü olma yolunda ilerliyor" diye konuştu.

Türkiye'nin doğal kaynakları bakımından zengin bir ülke olmadığını, en büyük gücünün insan kaynağı olduğunu dile getiren Yayman, "Bizim geleceğe daha ümitvar bakmamız lazım. Umudumuzu kaybetmememiz lazım. Türkiye'de ilkokul, ortaokul, lisede 18 milyon öğrenci var. Danimarka'nın nüfusu 5 milyon, Yunanistan'ın nüfusu 10 milyon, Bulgaristan'ın nüfusu 8 milyon. Bizim öğrenci sayımız pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla. Türkiye'de üniversite öğrenci sayısı 6 milyon. Gençlerimizi dijital çağın tüm olanaklarından faydalandırıp onlara daha aydınlık gelecek vaadimizi yerine getirmemiz lazım. Türkiye, sorunları olan bir ülke ama bu sorunların çözümü vardır, çözmek mümkündür" ifadelerini kullandı.