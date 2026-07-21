Yayman: 'Kıbrıs'ta 2 devletli çözüm zamanı' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yayman: 'Kıbrıs'ta 2 devletli çözüm zamanı'

21.07.2026 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Kıbrıs'ta federasyon modelinin artık geçersiz olduğunu belirterek, "Kıbrıs'ta artık 2 devletli çözüm zamanıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Kıbrıs'ta federasyon modelinin artık geçersiz olduğunu belirterek, "Kıbrıs'ta artık 2 devletli çözüm zamanıdır." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Yayman, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Yayman'a, ziyarette Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve Başkan Vekili Şamil Ayrım ile AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya ve gazeteci Yavuz Donat da eşlik etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Yayman, Rumların, Kıbrıs'taki Türk askerini hedef alan açıklamalarını eleştirerek, "Türk ordusunun Ada'daki varlığı, hem Kıbrıs Türk halkının güvencesidir, huzurudur hem de Rum halkının güvencesi ve huzurudur. 52 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeşliğin, barışın, uyumun tarafında olmuştur." ifadesini kullandı.

Hüseyin Yayman, Kıbrıs Türk tarafının çözümden yana tavır almasına rağmen hep müzakerelerden zararlı çıktığına dikkati çekerek, federasyon modelinin artık geçersiz olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Federasyon defteri kapanmıştır" sözüne atıfta bulunan Yayman, "Kıbrıs'ta artık 2 devletli çözüm zamanıdır. Kıbrıs Türk halkının artık müzakerelerde gidilecek bir yeri kalmamıştır. Hem Annan Planı'na Rum'un verdiği tepki hem de Crans-Montana'daki görüşmelerde ortaya çıkan sonuç bunu ortaya koymuştur." diye konuştu.

Yayman, bu ayın sonunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ada'ya geleceğini hatırlatarak, Guterres'in, KKTC Cumhurbaşkanı ve halkı tarafından en iyi misafirperverlikle karşılanacağına emin olduğunu vurguladı.

Kıbrıs davasının, Türk milletinin davası olduğuna işaret eden Yayman, şunları kaydetti:

"KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Son Türk devletini kuran, büyük başbuğ rahmetli Rauf Denktaş'ı bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Onun fikirleri çok önemli, bugün onun fikirlerinin hayatta olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kıbrıs meselesi, Türk milletinin meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkiye'dir, Türkiye Kıbrıs'tır ve Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türk milletinin geleceğidir."

"KKTC, çok zor şartlarda kurulmuş bir devlet"

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erdem de Kıbrıs konusunda garantörlüğü sağlayan o dönemki Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, KKTC'nin kuruluşunda emeği geçen Türk toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, o dönemki Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarak, "KKTC, çok zor şartlarda kurulmuş bir devlet." sözlerini sarf etti.

Erdem, Türkiye ile KKTC'nin birlikte ilerleme yolunu seçtiğini söyleyerek, sudan sonra elektrik ve doğal gazın da Ada'ya getirileceğini belirtti.

Türkiye ve KKTC'nin gelişim ve güvenliklerini ortak sağlayarak yollarına devam edeceğini dile getiren Erdem, Türkiye olarak KKTC'ye gereken tüm desteğin verileceğini aktardı.

Kaynak: AA

Hüseyin Yayman, AK Parti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yayman: 'Kıbrıs'ta 2 devletli çözüm zamanı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu
İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti
Fatih’te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2’si polis 3 yaralı Fatih'te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı
Özel, “Çağrı heyeti“ başkanlığına Murat Karayalçın’ı önerdi Özel, "Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçın'ı önerdi
Kral Charles’tan çevre dostu camiye ziyaret Kral Charles'tan çevre dostu camiye ziyaret
Bir dönem Türkiye’nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor

20:19
Fatma Soydaş’a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan sert tepki
Fatma Soydaş'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki
20:11
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler
19:53
Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
19:50
Özgür Özel’in kuracağı “Yeni Parti“ye itiraz
Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz
19:15
Bulgaristan’da Bezmer Hava Üssü’ne ABD uçakları konuşlandırılacak
Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
19:15
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 20:39:03. #7.12#
SON DAKİKA: Yayman: 'Kıbrıs'ta 2 devletli çözüm zamanı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.