Yayman Tokat'ta konuştu, 12 Eylül Anayasası için 'hemen şimdi yeni anayasa' dedi - Son Dakika
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Yayman Tokat'ta konuştu, 12 Eylül Anayasası için 'hemen şimdi yeni anayasa' dedi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Tokat'ta 12 Eylül Anayasası'nın milletine rağmen yapıldığını belirterek Cumhur İttifakı olarak 'Hemen şimdi yeni anayasa' dediklerini söyledi. Yayman, tüm partileri yeni anayasaya destek vermeye çağırdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 12 Eylül Anayasası ile ilgili, "Bu anayasa milletini tehdit olarak gören, milletine rağmen yapılmış olan bir anayasadır. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak, 'Hemen şimdi yeni anayasa.' diyoruz." dedi.

Yayman, Tokat'taki bir otelde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı olduğunu hatırlattı.

Kenan Evren'in 12 Eylül 1980'de askeri darbe yaptığını ve Türkiye'nin karanlık günlerine imza attığını belirten Yayman, "Gençlerimizi idam ettiler, insanlarımızı cezaevine attılar. Bir insan Nazım Hikmet okuduğu için edebiyat eserlerini takip ettiği için Nihal Atsız okuduğu için cezaevine girdi. İnsanları sağcı solcu diye böldüler. Ülkeyi darbeye hazırlamak için 5 bin vatan evladını kara toprağa gönderdiler. Millet olarak darbecilere hakkımızı helal etmiyoruz. Darbecilerden şikayetçiyiz. Bugün de şikayetçiyiz, öbür dünyada da şikayetçiyiz." diye konuştu.

12 Eylül darbesinin olmaması halinde Türkiye'nin bambaşka bir yönde ilerleyebileceğine işaret eden Yayman, "Darbeler her zaman demokrasiyi geriye attı, millet iradesini ortadan kaldırdı ve devleti ayıplı duruma düşürdü. Devletle millet arasına duvarlar ördü. Birine sağcı, birine solcu dediler. Aynı aileden insanları darağacında sallandırdılar. 'Asmayıp da cezaevinde besleyelim mi?' sözünü söylediler." ifadelerini kullandı.

"Darbe anayasası Türkiye'ye yakışmamaktadır"

Milletin iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımadıklarını vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"12 Eylül darbesinin ürünü olan anayasa hala yürürlükte. Darbe anayasası Türkiye'ye yakışmamaktadır. Darbe kötüyse, darbeciler ayıplı bir iş yapmışsa, bu ayıplı işlerden bir tanesi de 12 Eylül Anayasası'dır. Bu anayasa Türkiye'ye dar gelmektedir. Bu anayasa Türkiye'ye yakışmamaktadır. Bu anayasa Türkiye'nin küresel hedefleriyle uyumlu bir anayasa değildir. Bu anayasa vesayetçi bir anayasadır. Bu anayasa milletini tehdit olarak gören, milletine rağmen yapılmış olan bir anayasadır. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak, 'Hemen şimdi yeni anayasa.' diyoruz. Türkiye'nin ekmek gibi su gibi hava gibi yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Tüm partilerin bu anayasaya destek vermesini istiyoruz."

Muhalefetin sistem değişikliğinden bahsettiğini anlatan Yayman, "Muhalefet, 'Sistemi yeniden yapılandıralım.' diyor. Evet, sistemi yeniden yapılandırabiliriz. Hodri meydan ama önce gelin, anayasadan başlayalım. 'Türkiye'yi küresel bir güç haline getirecek yeni anayasayı milletimizle beraber yapalım. Türkiye'yi bu darbe anayasasından, vesayetçi, ayıplı anayasadan kurtaralım.' diyorum. Dolayısıyla bu konuda Cumhur İttifakı olarak tavrımız, duruşumuz nettir." şeklinde konuştu.

Yayman, "Terörsüz Türkiye" meselesinin devlet ve millet projesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye meselesinin ana fikri, ana odağı silahların bırakılmasıdır. Terör örgütünün kendini feshetmesidir. Ana odağımız, Türklerle Kürtlerin kardeşliği meselesi değildir. Zaten Türklerle Kürtler bin yıldır kardeştir, sonsuza kadar kardeş olacaktır. Mesele terörün son bulmasıdır, silahların teslim edilmesidir. Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına emin adımlarla gitmesidir. Bizim ana fikrimiz silahların bırakılmasıdır, verilen sözlerin tutulmasıdır, mağaraların boşaltılmasıdır, silahların teslim edilmesidir. Bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit ve tespit edilmesine bağlı olarak süreç ilerleyecektir. Buradaki mesele sonuç değildir. Bu bir yoldur, bu bir süreçtir."

Daha sonra MHP Tokat İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'ne katılan Yayman, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yayman Tokat'ta konuştu, 12 Eylül Anayasası için 'hemen şimdi yeni anayasa' dedi - Son Dakika

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