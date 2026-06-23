Yaz Kur'an Kursları Başlıyor

Yaz dönemi Kur'an kursları, 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek kurslar için başvurular başladı.
Kurslarda 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak.
Yaz Kur'an kursları için başvurular, 13 Temmuz'a kadar alınacak.
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