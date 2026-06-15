Yaz Kur'an Kursları Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Yaz Kur'an Kursları Eğitimi Başladı

Yaz Kur\'an Kursları Eğitimi Başladı
15.06.2026 15:51
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TOGÜ, yaz Kur'an kursları eğiticileri için pedagojik eğitim programı düzenledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) "Yaz Kur'an Kursları Eğiticilerin Eğitimi Programı" düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Tokat İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları Eğiticilerin Eğitimi Programı" başladı. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan program kapsamında yaz Kur'an kurslarında görev alacak din görevlilerine pedagoji temelli eğitimler veriliyor.

Yaz Kur'an kurslarında görev alacak din görevlilerinin pedagojik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan programın açılışı Karşıyaka Gazi Osman Paşa Merkez Cami Mehmet Emin Saraç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programın açılışına Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Danışmanlar Prof. Dr. Uğur Akın, Öğretim Üyesi Zafer Susoy, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İnanır, Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı, akademik personel ve din görevlileri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yaz Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Kur'an kurslarında verilen eğitimin içeriği kadar sunuluş biçiminin de büyük önem taşıdığına dikkati çeken Yılmaz, "Camilerimizde çocuklarımızın dinle ilgili bilgilerini ve manevi dünyalarını sevgiyle, ilgiyle ve muhabbetle inşa ettiklerini görüyoruz. Burada verilen eğitim kadar, bu eğitimin nasıl verildiği de kıymetli ve önemlidir. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan program kapsamında İslami İlimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin din görevlilerine rehberlik edecek. Eğitimlerin yaz Kur'an kurslarında görev alacak personele önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tokat İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademisyenlerinin katkı sunduğu programla, yaz döneminde Kur'an kurslarında eğitim verecek görevlilere çocuk eğitimi ve pedagojik yaklaşımlar konusunda temel bilgiler kazandırılması amaçlanıyor.

Program kapsamında çocukların öğrenme süreçlerinin daha etkili, verimli ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitimlerde, çocukların korkmadan, sıkılmadan ve severek öğrenmelerini sağlayacak yöntem ve yaklaşımlar ele alınacak.

15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek üç günlük eğitim programında Eğitim Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesinden öğretim üyeleri görev alıyor.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye, Eğitim, Güncel, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz Kur'an Kursları Eğitimi Başladı - Son Dakika

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