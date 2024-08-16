Yaz Kur'an Kurslarında 2,5 Milyon Öğrenci Eğitim Aldı - Son Dakika
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Yaz Kur'an Kurslarında 2,5 Milyon Öğrenci Eğitim Aldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kurslarında bu yıl 2,5 milyon öğrenci eğitim aldı. Ülke genelinde hizmet veren kurslarda 107 bin öğretici görev yaptı. Geçen yıl 2 milyon 400 bin öğrencinin eğitim aldığı yaz Kur'an kurslarında bu sezon 2,5 milyon kişi eğitimini tamamladı.

16.08.2024 11:49
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Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kurslarında bu yıl 2,5 milyon öğrenci eğitim aldı.

Bu yıl 1 Temmuz'da başlayan yaz Kur'an kursları sona erdi.

Ülke genelinde hizmet veren kurslarda 107 bin öğretici görev yaptı.

Geçen yıl 2 milyon 400 bin öğrencinin eğitim aldığı yaz Kur'an kurslarında bu sezon 2,5 milyon kişi eğitimini tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, AA muhabirine, Samsun'da açılışının yapıldığı yaz Kur'an kurslarının çok başarılı geçtiğini söyledi.

Camilerin olduğu her il, ilçe ve beldede çocukları Kur'an-ı Kerim ile buluşturduklarını belirten Akbulut, "Yaz Kur'an kursları eğitimleri salt bir öğrenmeden öte daha çok etkinliklerle el ele oynanarak değer aktarımı şeklinde oldu. Çocuklarımızı dini mekanlarla buluşturma arzumuzu gerçekleştirdik. Hocalarımız özveriyle hizmet etti. Bazen onlarla oynadılar bazen kendi imkanları çerçevesinde küçük yarışmalar düzenlediler. Buradaki amaç çocuğu hem nitelikli bir yaz tatili geçirmesine fırsat vermek hem de bu tatili öğrenmeye dönüştürmekti. Çocuklarını bize emanet eden velilere teşekkür ediyorum." dedi.

"Çocuğun hayatına dokunan etkinlikler hazırladık"

Yaz Kur'an kurslarının Diyanetin en önemli programlarından biri olduğunu vurgulayan Akbulut, "Çocuğun hayatına dokunan, güncel sorularına cevap veren ve ruh dünyasına olumlu şekilde değer aktarımında bulunan farklı programlar, etkinlikler hazırladık. Kitaplarımızı çeşitlendirdik. Ayrıca bu yaz ilk kez öğreticilerimizin eline bir rehber kılavuzu verdik. Bu süreç içerisinde hangi yaş grubuna nasıl davranmaları gerektiği, hangi yaş gruplarıyla hangi oyunları oynamaları gerektiğini adım adım öğreten bir kitap." diye konuştu.

İl müftülüklerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ödüllü yarışmalar düzenlediğini bildiren Akbulut, başarılı öğrencilere bisiklet ve tablet ödüllerinin verildiğini ifade etti.

Bu yıl yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik gündüzlü ve yatılı kamplar da düzenlediklerini dile getiren Akbulut, "Bu sene yatılı kamplardan çok güzel verim aldık. Buralarda çocukların özgüvenlerini geliştirme, bir birey olduklarının farkına varma ve kendilerini ifade etme alanlarını açtık. Yüzme, spor, basketbol kursları, sure ve hadis ezberleme yarışmaları oldu." açıklamasını yaptı.

Geçen yıl günlük üç saat olan eğitimleri bu yıl dört saatte çıkardıklarını bildiren Akbulut, 7 haftalık bir süreyle öğrencileri çok sıkmadan eğitimleri başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Akbulut, yaz Kur'an kurslarında çok daha fazla öğrenciye eğitim verecek altyapıya sahip olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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