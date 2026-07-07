Yaz Okulları ve Etkinlikler Yüzleri Güldürdü - Son Dakika
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Yaz Okulları ve Etkinlikler Yüzleri Güldürdü

Yaz Okulları ve Etkinlikler Yüzleri Güldürdü
07.07.2026 16:53
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Giresun'da yaz okulları ziyaret edildi, futbol okulu açıldı ve sünnet şöleni düzenlendi.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Espiye, Görele ve Tirebolu ilçelerindeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okullarını ziyaret etti.

Kursların uygulandığı merkezlerde öğrencilerle bir araya gelen Elmas, öğrencilerle sohbet etti.

Elmas, yaz tatilini ilimle, değerlerle ve güzel etkinliklerle değerlendiren çocukları tebrik ederek, yaz okullarının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaretlerde Elmas'a, TÜGVA İl Başkanı Mümtaz Aydın da eşlik etti.

Espiye'de görev yapan 20 din görevlisi, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, makamında düzenlenen törende personele belgelerini verdi.

Eynesil'de yaz futbol okulu açıldı

Eynesil'de yaz futbol okulu faaliyetlerine başladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Teyyaredüzü 28 Futbol Kulübü iş birliğinde hayata geçirilen futbol okuluna, yaşları 6 ile 15 arasında değişen 30 çocuk katıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Kemal, yaptığı konuşmada, futbol okulu kapsamında ilçe stadında haftada üç gün grup antrenmanları gerçekleştirileceğini söyledi.

Eynesil'deki futbol potansiyelinin geliştirilmesini ve yetenekli sporcuların keşfedilmesini hedeflediklerini belirten Kemal, lisanslı antrenörler eşliğinde temel futbol eğitimi, teknik gelişim ve takım oyunu alanlarında eğitimler verileceğini kaydetti.

Bulancak'ta sünnet şöleni düzenlendi

Bulancak Belediyesince sünnet şöneli gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı konuşmada, çocuklar ve ailelerin mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.

Tüm çocuklara sağlıklı, huzurlu ve başarılı gelecek dileyen Sıbıç, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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