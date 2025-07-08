Yaz Tatilinde Sağlıklı Alışkanlıklar - Son Dakika
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Yaz Tatilinde Sağlıklı Alışkanlıklar

08.07.2025 11:15
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Uzmanlar, yaz tatilinde çocukların sağlıklı alışkanlıklarını sürdürmelerini öneriyor.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Doç. Dr. Mahmut Caner Us, uyku, beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen gibi temel sağlık alışkanlıklarının yaz boyunca da devam ettirilmesinin, çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimini destekleyeceğini belirtti.

Us, AA muhabirine, okulların kapanmasıyla birlikte çocukların büyük bir heyecanla beklediği yaz tatili döneminin başladığını söyledi.

Çocukların sabırsızlıkla bekledikleri yaz tatilinin eğlence, özgürlük ve keşif dönemi olduğunu belirten Us, ancak bu dönemde çocukların sağlıklı gelişimlerini sürdürebilmeleri için bazı temel alışkanlıkların korunmasının gerekli olduğunu anlattı.

Doç. Dr. Us, uykunun çocuklarda öğrenme, dikkat ve bellek kapasitesi gibi zihinsel gelişim alanlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Tatil döneminde geç saatlere kadar süren etkinlikler nedeniyle çocukların uyku düzeninin bozulabileceğine dikkati çeken Us, "Uyku sağlığı, düzenli, kaliteli ve yeterli uykunun sürekliliğidir. Yazın geç saatlere kadar süren oyunlar ve ekran başında geçirilen vakit, bu düzeni bozabiliyor. Ancak çocukların yaşlarına uygun uyku süresini korumak hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Us, 3-5 yaş arasındaki çocuklar için 10-13 saat, 6-12 yaş için 9-11 saat, 13-18 yaş arası için ise 8-10 saatlik uykunun önerildiğini belirterek, ayrıca, yatmadan en az bir saat önce ekran kullanımının durdurulması, serin ve karanlık bir ortamda uyunması ve uyku öncesi kitap okuma gibi rutinlerin önemli olduğunu ifade etti.

"Ekran karşısında geçirilen süre günde 1 saati geçmemeli"

Yaz sıcaklarıyla birlikte çocukların iştahının azalabileceğini ve öğün düzenlerinin değişebileceğini belirten Us, yeterli sıvı alımı ve dengeli beslenmenin çocukların gelişimi için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Us, çocukların yaz döneminde şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durması gerektiğini, bunun yerine su, ayran ve ev yapımı içecekler tercih etmesinin uygun olduğunu dile getirdi.

Tatil döneminde ekran başında geçirilen sürede artış yaşandığına dikkati çeken Us, bu durumun dikkat dağınıklığı, uyku sorunları ve sosyal izolasyon gibi problemlere yol açabileceği uyarısında bulunarak, "Okul çağındaki çocuklar için ekran karşısında geçirilen süre günde 1 saati geçmemeli. Bunun yerine ailece yapılan aktiviteler, kitap okumak ve fiziksel oyunlar teşvik edilmeli." diye konuştu.

Doç. Dr. Us, ebeveynlerin, çocuklara sunulan dijital içeriklerin yaşlarına uygunluğunu kontrol etmesi ve RTÜK yönergelerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

"Güneş kremi dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürülmeli"

Yaz aylarında artan açık hava aktiviteleriyle birlikte güneşin zararlı etkilerinden korunmanın önemine değinen Us, özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Us, geniş kenarlı şapkalar, UV filtreli güneş gözlükleri, koruyucu kıyafetler ve en az 15 SPF içeren güneş kremlerinin kullanımını önererek, "Güneş kremi dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürülmeli, her iki saatte bir ve yüzme sonrası yenilenmelidir." dedi.

Tatilde havuz ve deniz gibi ortamlarda çocukların mutlaka gözetim altında olması gerektiğini belirten Us, boğulma riskine karşı sürekli göz temasının sağlanmasının, dikkat dağınıklığını önlemek adına bir yetişkinin "gözcü" görevi üstlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Us, yazın sık görülen böcek ısırıklarına karşı da uyarılarda bulunarak, su birikintilerinin temizlenmesi, uzun kıyafetler giydirilmesi ve yaşa uygun doğal içerikli kovucuların kullanılmasını önerdi.

"Basit ama etkili önlemlerle çocuklarımız tatili hem eğlenceli hem sağlıklı geçirebilir"

Evde alınacak basit güvenlik önlemlerine de dikkati çeken Us, "Temizlik ürünleri ve ilaçlar çocukların ulaşamayacağı yerlere konulmalı. Pencere ve balkon güvenliği kontrol edilmeli, karbonmonoksit ve duman dedektörlerinin çalışır durumda olduğundan emin olunmalı." dedi.

Doç. Dr. Us, yaz tatilinin çocukların yıl boyunca biriken yorgunluklarını atabilecekleri, aynı zamanda sağlıklı alışkanlıklarını sürdürmeleri gereken bir dönem olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uyku, beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen gibi temel sağlık alışkanlıklarının yaz boyunca da devam ettirilmesi, çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimini destekleyecektir. Basit ama etkili önlemlerle çocuklarımız tatili hem eğlenceli hem sağlıklı geçirebilir. Okul döneminde olduğu gibi bu dönemde de çocukların uyku düzeninden beslenmeye, fiziksel aktiviteden ekran süresine kadar birçok konuda denge kurulması gerekiyor."

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz Tatilinde Sağlıklı Alışkanlıklar - Son Dakika

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