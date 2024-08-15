Yaz tatilini fırsat bilen okul müdürü, yardımcısı ile birlikte okulun bakımlarını yapıyor - Son Dakika
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Yaz tatilini fırsat bilen okul müdürü, yardımcısı ile birlikte okulun bakımlarını yapıyor

Yaz tatilini fırsat bilen okul müdürü, yardımcısı ile birlikte okulun bakımlarını yapıyor Niğde'de okul müdürü yardımcısı ile birlikte okulun tamir ve tadilat işleri için kolları sıvadı.

15.08.2024 23:27
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Yaz tatilini fırsat bilen okul müdürü, yardımcısı ile birlikte okulun bakımlarını yapıyor

NİĞDE - Niğde'de okul müdürü yardımcısı ile birlikte okulun tamir ve tadilat işleri için kolları sıvadı.

Yaz tatilinde 115 öğrencisi olan Niğde Yıldıztepe Şehit Ahmet Saltık İlkokulunu yeni eğitim öğretim yılına hazırlayan okul müdürü Serdal Soydan ve müdür yardımcısı Muhammet Kafalı, kapısından penceresine, fayansından yıpranan dış cephe sıvasına kadar okulun fiziki durumunu iyileştirmek için çalışma başlattı.

Okulun tamir ve tadilat bütçesini okulun başka ihtiyaçları için kullanmayı tercih eden, sıva, boya, fayans döşeme ve bahçe düzenlemesi gibi okulun ihtiyaç duyduğu tamir ve tadilat işlerini kendileri yapan Soydan ve Kafalı yaptıkları bu çalışmaların çok yönlü olduğuna da değindi.

Okul Müdürü Serdal Soydan, "Okulumuzun eksiklerini gidermek adına bir planlama yaptık. Sınıflarda fayanslarda kırılmalar vardı, fayansları yeniledik. Kapılarımızda bazı yaramaz öğrencilerimizin tahribatı sonucu oluşmuş kırıklar mevcuttu bunları elden geçirdik, boyaların yaptık. Yine okulumuzun dış cephesinde bazı dökülmeler mevcuttu bunları tamir etmeye çalıştık." dedi.

Boyacı babasından inşaatın inceliklerini çocuk yaştan öğrenen okul müdürü Soydan mesleğine olan sevgisini tüm bilgi ve birikimini aktararak vermek istediğini söyleyerek, "Babam boyacıydı. Çocukluğumda babamın yanında inşaatlarda çalıştım. Boya, badana, alçı, dekorasyon gibi zanaat gerektiren işlerde bazı beceriler geliştirdik. O zamanlar babama ben okuyacağım, beni inşaata götürme derdim o da bana her zaman öğren bir yerlerde lazım olur, öğrenmekten zarar gelmez derdi. Şimdi yıllar sonra babamın bu sözlerinin ne kadar değerli olduğunu anlıyorum. Okulların bu işler için bütçesi oluyor ama kendi elimizden gelen işleri yapıp bütçemizi daha farklı kanallarda kullanma yoluna gidiyoruz. Bugün neye sahipsem bu meslek sayesinde oldu. Evim, arabam varsa bu mesleğin sayesinde elde ettim ve bu mesleğe elimden gelen her şeyi vermeliyim, bütün bilgimi, becerimi aktarmalıyım diye düşündüm. Okula olan aidiyetinizi, mesleğimize olan vefa borcumuzu, öğrencilerimize olan sevgimizi göstermenin başka bir yolu olarak görüyorum bunu. Öğrencilerimiz de bizi gördükçe okula aidiyet geliştiriyorlar. Çalıştığımız ortamı güzelleştirmek adına, öğrencilerimize siz her şeyin en güzeline layıksınız ve biz de bunun için elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız mesajını verebilmek adına da yapıyoruz. Bunları gören öğrencilerimiz de hep bu doğrultuda yetişiyor. Meslektaşlarıma bu açıdan sevdikten sonra bu işleri görevleri olmasa dahi mutlu olarak yapabileceklerini kesinlikle söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz tatilini fırsat bilen okul müdürü, yardımcısı ile birlikte okulun bakımlarını yapıyor - Son Dakika

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