Yazar Ahmet Büke, Manisa'da Okurlarıyla Buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 14:22  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Gördes Belediyesi ve Manisa Şehir Tiyatrosu iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerde Manisalı yazar Ahmet Büke, söyleşi ve imza günü programlarıyla okurlarıyla bir araya gelecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek "Ahmet Büke Memleketinde" etkinlikleri, iki ayrı programla Manisalılarla buluşacak. İlk etkinlik, yarın saat 20.00'de Manisa Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde düzenlenecek. Yazar, 12 Nisan Pazar günü saat 14.00'te ise Gördes Belediyesi Mübin Sarıoğlu Konferans Salonu'nda hemşehrileriyle bir araya gelecek. Programlar, imza etkinlikleri ile sona erecek.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek söyleşilerde Ahmet Büke; ödüllü eserleri "Deli İbram Divanı" ve "Kırmızı Buğday" odağında edebiyatseverlerle buluşacak. Büke; yazım sürecini, eserlerindeki temaları ve karakter kurgularını anlatırken, edebiyat anlayışına dair görüşlerini de katılımcılarla paylaşacak.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Alp Yücel Kaya ile Nuray Önoğlu'nun üstleneceği söyleşilerin ardından yazarın anlatı evreninde önemli bir yer tutan türkülerin seslendirileceği özel bir konser de verilecek. "Deli İbram'dan Arap Ali'ye" başlığıyla sunulacak konserde; Ozan Çoban, Salih Nazım Peker ve Melih Yeşilbağ sahne alacak.

Dinletide, Büke'nin kitaplarındaki atmosfere ruh veren seçkin bir repertuvar dinleyicilerle buluşturulacak.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 15:37:08. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.