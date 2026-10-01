Yazar Cevat Özkaya için kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda dua isteniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yazar Cevat Özkaya için kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda dua isteniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınar Yayınları kurucularından yazar Cevat Özkaya, kolon kanseri nedeniyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi görüyor. Yayınevi dua isterken Yayın Koordinatörü Mehmet Semih Özdemir, Özkaya'nın kültür hayatına katkıları olduğunu söyledi.

Pınar Yayınları'nın kurucularından ve genel yayın yönetmeni yazar Cevat Özkaya, kolon kanseri nedeniyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi görüyor.

Pınar Yayınları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yayınevi kurucularımızdan, genel yayın yönetmenimiz, abimiz, hocamız Cevat Özkaya yoğun bakımda." ifadesine yer verilerek, Özkaya için dua istendi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pınar Yayınları Yayın Koordinatörü Mehmet Semih Özdemir, "Cevat Hoca benim için sadece bir hoca değil, 'Cevat Amca' diye hitap ettiğim bir kişi." dedi.

Özkaya'dan 8 yıllık çalışma sürecinde yayıncılık ve hayata dair birçok şey öğrendiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Çok babacan ve yardımsever, kendinden çok başkalarını düşünen, mütevazı bir insan. Türkiye'de kültürel zenginlik, bilgi, donanım ve tecrübe açısından nadir insanlardan biridir. Hocanın karakteri, hiçbir zaman yaptıklarını ön plana çıkarmak üzerine olmadı. Birçok insana ve kültür dünyasına inanılmaz katkıları olmuştur."

Özdemir, Cevat Özkaya'nın Türkiye'nin yayıncılık ve kültür hayatında önemli çalışmalara katkı sunduğunun altını çizerek, yayınevinin kuruluşundan sonraki süreçte Türkiye'de yayımlanan önemli eserlerde Özkaya'nın emeğinin olduğunu ifade etti.

Özkaya'nın farklı alanlarda da çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Mehmet Semih Özdemir, Özkaya'nın hastanede de kitap okumaya devam ettiğini ve herkesten dua beklediklerini sözlerine ekledi.

Cevat Özkaya hakkında

Özkaya, 1954'te Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. İstanbul Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nden mezun oldu. 1974'te Trabzon Öğretmen Okulu'nda kısa süre öğretmenlik yapan Özkaya, askerlik görevinin ardından 1976'da Cağaloğlu'ndaki Pınar Yayınları'nda yazı işleri müdürü olarak yayıncılık hayatına başladı.

Pınar dergisinin yanı sıra Gerçek ve Umran dergilerindeki çalışmalarıyla da yayıncılık faaliyetlerini sürdüren Özkaya, 1988'de kurulan Araştırma ve Kültür Vakfının kurucuları arasında yer aldı ve Umran dergisinin yayın yönetmenliğini yürüttü.

Pınar Yayınları'nın da kurucuları arasında yer alan Özkaya, yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra sivil toplum çalışmalarında da görev aldı. Bir dönem Mazlum-Der Genel Başkanlığı yaptı.

Kaynak: AA
Şehir HastanesiSemih ÖzdemirKültür SanatEdebiyatSağlıkGüncelKültürMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
20:08
Şarkıcı Güllü’nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı İşte istenen ceza
Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza
19:42
İngiliz Bakan, Manchester City’i sarsan haberi verdi: Premier Lig’den ihraç edilebilirler
İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler
19:08
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ın oğlu da bahis listesinde
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde
18:59
Arkadaşından Tuğyan’ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
17:46
Fenerbahçe’ye FIFA’dan beklenen müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 20:27:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Yazar Cevat Özkaya için kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda dua isteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei