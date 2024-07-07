Yazar Yiğit Bener ve Selahattin Demirtaş'ın ortak romanı Edirne'de tanıtıldı

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(EDİRNE) - Yazar Yiğit Bener ve Edirne cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın birlikte kaleme aldıkları "Arafta Düet" isimli romanın tanıtımı Bener'in sunumuyla Edirne'de yapıldı. Selahattin Demirtaş etkinliğe gönderdiği mesajda, "Toplumun uzun yıllardır karşı karşıya olduğu bu zulüm düzenini dayanışma ve mücadele ile hep birlikte aşacağız" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yazar Yiğit Bener ortak bir roman kaleme aldı. "Arafa Düet" isimli roman 5 Temmuz'da Dipnot Yayınları'ndan çıktı. Kitabın tanıtımı Edirne'de kitabın yazarlarından Yiğit Bener'in sunumuyla yapıldı. Lansmana yazarlar Ayfer Tunç, Gülayşe Koçak, Altay Öktem, Deniz Durukan, Şebnem İşigüzel ve Yavuz Ekinci gibi isimlerin yanı sıra Evrensel Gazetesi yazarı ve iletişimci Ayşen Şahin, akademisyen Ceren Sözeri, yazar ve psikolog Gündüz Vassaf da katıldı.

"Onunla düş gücü, edebi firarla buluştu"

Tanıtımda konuşan Bener, "Biz bu kitabı, Arafta Düet'i hiç yan yana gelemeden yazdık. Selahattin 8 yıldır içeride olduğu için gelemezdik de zaten. Daha ilginç tarafı, biz önceden de tanışmıyorduk. Selahattin hapisteyken başladık biz yazışmaya ve ahbaplığa, biraz dayanışma amaçlıydı. Bir de Selahattin'in edebiyatla, yazar olarak daha farklı bir bakışla ilgilendiğini onun söyleşilerinden okuduğum için dayanışmamı nasıl dile getireyim derken ona kitap yollayarak bunu yapmaya başladım. Derken yazışmaya başladık ve iş bu kitaba kadar vardı. Onunla düş gücü, edebi firarla buluştu " dedi.

"Gelemeyen dostlar dahil her birinize özgür günlerde keyifli sohbetlerde buluşacağız"

Demirtaş'ın etkinlik için gönderdiği mesaj da Bener tarafından okundu. Demirtaş mesajında şunları yazdı:

"Değerli dostlar bugün sizlerle aynı kentin havasını solumak bile güzel. Hepiniz hoşgeldiniz. Dayanışma dilekleriniz önceden bana iletildi, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplumun uzun yıllardır karşı karşıya olduğu bu zulüm düzenini dayanışma ve mücadele ile hep birlikte aşacağız. Bir yazar dayanışmasının ötesinde adaletsizliğe, baskılara itiraz anlamını taşıyan ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Gelemeyen dostlar dahil her birinize özgür günlerde keyifli sohbetlerde buluşacağız. Hepinize içten selam, sevgilerimi yolluyorum. Dostlukla."

Etkinliğin bitiminde Yiğit Bener, Arafta Düet'i okurlar için imzaladı.