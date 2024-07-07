Yazar Yiğit Bener ve Selahattin Demirtaş'ın ortak romanı Edirne'de tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yazar Yiğit Bener ve Selahattin Demirtaş'ın ortak romanı Edirne'de tanıtıldı

Yazar Yiğit Bener ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın birlikte kaleme aldıkları 'Arafta Düet' isimli romanın tanıtımı Edirne'de yapıldı. Demirtaş, mesajında dayanışma ve mücadele ile zulüm düzenini aşacaklarını belirtti.

07.07.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Yazar Yiğit Bener ve Edirne cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın birlikte kaleme aldıkları "Arafta Düet" isimli romanın tanıtımı Bener'in sunumuyla Edirne'de yapıldı. Selahattin Demirtaş etkinliğe gönderdiği mesajda, "Toplumun uzun yıllardır karşı karşıya olduğu bu zulüm düzenini dayanışma ve mücadele ile hep birlikte aşacağız" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yazar Yiğit Bener ortak bir roman kaleme aldı. "Arafa Düet" isimli roman 5 Temmuz'da Dipnot Yayınları'ndan çıktı. Kitabın tanıtımı Edirne'de kitabın yazarlarından Yiğit Bener'in sunumuyla yapıldı. Lansmana yazarlar Ayfer Tunç, Gülayşe Koçak, Altay Öktem, Deniz Durukan, Şebnem İşigüzel ve Yavuz Ekinci gibi isimlerin yanı sıra Evrensel Gazetesi yazarı ve iletişimci Ayşen Şahin, akademisyen Ceren Sözeri, yazar ve psikolog Gündüz Vassaf da katıldı.

"Onunla düş gücü, edebi firarla buluştu"

Tanıtımda konuşan Bener, "Biz bu kitabı, Arafta Düet'i hiç yan yana gelemeden yazdık. Selahattin 8 yıldır içeride olduğu için gelemezdik de zaten. Daha ilginç tarafı, biz önceden de tanışmıyorduk. Selahattin hapisteyken başladık biz yazışmaya ve ahbaplığa, biraz dayanışma amaçlıydı. Bir de Selahattin'in edebiyatla, yazar olarak daha farklı bir bakışla ilgilendiğini onun söyleşilerinden okuduğum için dayanışmamı nasıl dile getireyim derken ona kitap yollayarak bunu yapmaya başladım. Derken yazışmaya başladık ve iş bu kitaba kadar vardı. Onunla düş gücü, edebi firarla buluştu " dedi.

"Gelemeyen dostlar dahil her birinize özgür günlerde keyifli sohbetlerde buluşacağız"

Demirtaş'ın etkinlik için gönderdiği mesaj da Bener tarafından okundu. Demirtaş mesajında şunları yazdı:

"Değerli dostlar bugün sizlerle aynı kentin havasını solumak bile güzel. Hepiniz hoşgeldiniz. Dayanışma dilekleriniz önceden bana iletildi, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplumun uzun yıllardır karşı karşıya olduğu bu zulüm düzenini dayanışma ve mücadele ile hep birlikte aşacağız. Bir yazar dayanışmasının ötesinde adaletsizliğe, baskılara itiraz anlamını taşıyan ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Gelemeyen dostlar dahil her birinize özgür günlerde keyifli sohbetlerde buluşacağız. Hepinize içten selam, sevgilerimi yolluyorum. Dostlukla."

Etkinliğin bitiminde Yiğit Bener, Arafta Düet'i okurlar için imzaladı.

Kaynak: ANKA

Selahattin Demirtaş, Yiğit Bener, Edirne, Edebiyat, Cezaevi, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazar Yiğit Bener ve Selahattin Demirtaş'ın ortak romanı Edirne'de tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:45 Ordu’da sel Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
17:07 Muğla’da 4,1 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için ’anbean’ diyorlar, bütün mesele Netanyahu’nun tavırları Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar, bütün mesele Netanyahu'nun tavırları
11:46 Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
16:11 Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
14:40 Milliler Berlin’den ayrıldı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
14:00 Erdoğan: Merih’e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA’nın kararı siyasi bir karar Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 18:12:52. #1.11#
SON DAKİKA: Yazar Yiğit Bener ve Selahattin Demirtaş'ın ortak romanı Edirne'de tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement