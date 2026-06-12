Yazıcıoğlu Soruşturması Ankara'ya Gönderildi

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyası, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını, "yetkisizlik" kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, yaptığı açıklamada, soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının ihdas edilmesi ve delillerin yüksek seviyede olmasından kaynaklanabileceğini söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve avukatları adına yapılan yazılı açıklamada da dosyada verilen yetkisizlik kararıyla soruşturmanın yeni bir aşamaya geçtiği ifade edildi.

Aradan geçen 17 yılda milletin vicdanını yaralayan olayın tüm yönleriyle aydınlatılamadığı ve 2 kez dosya hakkında takipsizlik kararının çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Verilen yetkisizlik kararı, dosyanın esasına ilişkin bir karar olmayıp soruşturmanın farklı bir yetkili makam tarafından yürütülmesine yönelik usulen bir işlemdir. Bu nedenle söz konusu gelişmeyi, gerçeğin ortaya çıkarılması yönündeki mücadelenin yeni bir aşaması olarak değerlendiriyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki bu dosya herhangi bir adli dosya değildir. Bu dosya, milletimizin hafızasında yer etmiş büyük bir vicdan meselesidir. 17 yıldır cevabı beklenen sorular vardır ve bu soruların üzeri usul kararlarıyla, zaman aşımıyla ya da sessizlikle örtülemez. Bugün verilen karar bizim açımızdan sürecin sonu değil, gerçeğe ulaşma mücadelesinin devamıdır. Dün nasıl adaletin tecellisi için hukuk zemininde kararlı bir mücadele verdiysek bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Kim rahatsız olursa olsun, hakikatin ortaya çıkması için yürüttüğümüz mücadeleden geri adım atmayacağız."

"Zaman geçse de hakikat değişmez"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun, hayatı boyunca doğruluktan, adaletten ve millet iradesinden yana tavır alıp hiçbir güç odağı karşısında baskıya boyun eğmeden ömrünü tamamladığı belirtilen açıklamada, "Ancak vefatından sonra hiç hak etmediği bir şekilde geride 17 yıldan beri cevap bekleyen sorular kalmıştır. Bu soruların cevabı yalnızca ailesi ve sevenleri için değil, adalete inanan herkes için bir vicdan borcudur, bir bağımsızlık meselesidir. Çünkü biliyoruz ki zaman geçse de hakikat değişmez. Bu dosya, tüm yönleriyle aydınlatılıncaya ve adalet yerini buluncaya kadar takip edilmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya, 2011 yılında Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, 2014'te özel yetkili Cumhuriyet savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.