Yazıkonak'ta Başkan ve Personel Yaralandı

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde altyapı çalışmaları sırasında halatın kopması nedeniyle yüksekten düşen plastik borunun çarpması sonucu Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile bir belediye personeli yaralandı.

Yazıkonak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan su deposu mevkisinde yürütülen altyapı yenileme çalışmaları sırasında iş makinesi ile kaldırılan su borusunun bağlı olduğu halat koptu. Bu sırada çalışmaları yerinde incelemek için bölgede bulunan Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ve belediye personeli Sabri Şen, yüksekten düşen plastik borunun çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çadırcı ve Şen, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.