Yazıkonak\'taki İş Kazasında Başkan Yaralandı

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde asbest boru yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında, Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile belediye personeli Sabri Şen ağır yaralandı.

BORU YENİLEMESİ SIRASINDA BELEDİYE BAŞKANI VE PERSONEL YARALANDI

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Belde genelinde yürütülen asbest boru yenileme çalışmaları sırasında, Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile belediye personeli Sabri Şen henüz belirlenemeyen bir nedenle iş kazası geçirdi.

DURUMLARI AĞIR

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Başkan Çadırcı ile Sabri Şen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İki kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.