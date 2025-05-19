Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da suya düşen üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Öğrencisi Muhammet Enes S. (21), dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılarak gözden kaybolan öğrencinin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Muhammet Enes S'nin bulunması için çalışmalarını sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yazılı Kanyon'da Üniversite Öğrencisi Suda Kayboldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?