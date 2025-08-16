Yazılı Kanyon Yeniden Yeşeriyor - Son Dakika
Yazılı Kanyon Yeniden Yeşeriyor

16.08.2025 11:17
Isparta'daki yangın sonrası alanlar, 500 bin fidanla rehabilite edilip yeşermeye başladı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisinde 2021'de çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlar, rehabilitasyon ve fidan dikimleriyle yeniden yeşermeye başladı.

Çandır köyündeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisinde 2 Ağustos 2021'de çıkan ve 8 günlük mücadeleyle söndürülen yangının üzerinden 4 yıl geçti.

Küle dönen 1400 hektar alanın yeniden yeşermesi için Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanlarda yoğun rehabilitasyon çalışması yaptı.

Ekipler, 500 bin fidanı toprakla buluşturarak, bölgenin yeniden canlanmasını sağladı.

Bölgede sık sık denetim yapan ekipler, fidanların bakımını özenle gerçekleştiriyor.

"Kızılçam, defne, servi ve zeytin fidanları diktik"

Çandır Orman İşletme Şefi Osman Erdeğer, AA muhabirine, 4 yıl önce çıkan orman yangınına canla başla müdahale ettiklerini söyledi.

Soğutma çalışmalarından sonra rehabilitasyon yaptıklarını anlatan Erdeğer, "Yangının söndürülmesi 8 gün sürmüştü. O gün arkadaşlarımız adeta vatan savunması yaptı. Soğutulduktan hemen sonra rehabilitasyon çalışmalarına başlayarak, ardından yaklaşık 500 bin fidan diktik." dedi.

Erdeğer, ağırlıklı olarak kızılçam fidanı kullandıklarını belirterek, "Yol kenarları ve yangın şeritlerine defne, servi ve zeytin diktik. Fidanların bakımını adeta bir bebeğe bakar gibi yapıyoruz. Ormanlarımız yeşerip eski haline dönene kadar durmadan çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yanan alanların anayasal koruma altında olduğunu ve buraların imara açılamayacağını vurgulayan Erdeğer, yanan alanların yeniden ağaçlandırıldığını anlattı.

Herkesi yaptıkları çalışmaları yerinde görmeye davet eden Erdeğer, "Hava sıcaklıklarının artmasıyla yangın riski de yükseldi. Ormanlara sahip çıkmak hepimizin görevi. Piknik alanlarında ve araç kullanırken sigara içmeyelim. Sıcak ve rüzgarlı havalarda yangına sebep olabilecek her davranıştan uzak duralım." diye konuştu.

Erdeğer, yangın çıktığında dakikalar içinde kontrol edilemez hale gelebildiğini, bu konuda herkesin çok duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

