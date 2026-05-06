Yazılımcıdan Pizzacıya: Bir Hayal Gerçekleşiyor

06.05.2026 03:31
Fazıl Selim Kondolot, yazılımdan pizzacılığa geçerek büyüyen siparişleriyle yeni bir hayat kurdu.

İSTANBUL'daki yoğun iş temposunu geride bırakarak memleketi Bayburt'a dönen yazılımcı Fazıl Selim Kondolot (46), evinde hazırladığı pizzalar çevresindekiler tarafından çok beğenilince mesleğini değiştirdi. Siparişlerin artmasıyla işi büyüterek, asıl mesleği yazılımcılığı bırakıp, pizzacılığa yönelen Kondolot, "Yazılım maalesef biraz çiğ ve nankör bir meslek. Farklı sektöre yönelmek istedim ve pizzalarımın beğenilmesi benim için bir fırsat oldu" dedi.

İstanbul'da 25 yıldır kodlama ve yazılım sektöründe çalışan Fazıl Selim Kondolot, yoğun şehir hayatından uzaklaşmak için memleketi Bayburt'a döndü. Kondolot, bir yandan yazılım alanında online ortamda uzaktan çalışmayı sürdürürken, diğer yandan da evde kendi hazırladığı pizzaları çevresindekilere ikram etmeye başladı. Hamurunu eliyle açarak yaptığı pizzaların beğenilmesi ve zamanla gelen taleplerin artması üzerine yoğun siparişler alan Kondolot, baba evini üretim alanına dönüştürüp, fırında pizza pişirmeye ağırlık verdi. Siparişlerin giderek artmasıyla işi büyüten Kondolot, asıl mesleği yazılımcılığı bırakıp, pizzacılığa yöneldi. Üretiminin yanı sıra servis kısmını tek başına sürdüren Kondolot, ileride büyük bir restoran açmayı hedefliyor.

'KADIN GÜNLERİ İÇİN PİZZA YAPMAYA BAŞLADIM'

Yazılımcılıktan, pizzacılığa uzanan yaşam hikayesini anlatan Fazıl Selim Kondolot, "İstanbul'da çeşitli sektörlerde yazılım faaliyetlerinde bulundum. Gerçekten büyük şehirlerde yaşamak ciddi anlamda zor. Kalabalık, stresli oluyor. Sabah beşte kalkıyorsunuz, akşama kadar yollardasınız. 25 yıl sonra artık oranın keşmekeşliğine dayanamayıp, en sonunda 'artık yeter' dedim. Memleketime döndüm. Yine burada da yazılım işine uzaktan online olarak devam ettim. Yazılım zor bir meslek, o işi yaparken kendime pizza yapıyordum. Pizza ikram ettiğim insanlardan zamanla ciddi anlamda talepler görmeye başladım. Davul fırında pizza yapıp, insanlara dağıtmaya başladım. Bir süre sonra benden ücretli pizza istemeye başladılar. Kadınların bir araya geldikleri, günler vardır. Bize o günlerden çok talep geldi. 'Lütfen bizim günümüze pizza yap' diye. Baktım ki, bir teveccüh oluştu ve giderek de arttı" ifadelerini kullandı.

'BENİM İÇİN BİR FIRSAT OLDU'

Yaşının da ilerlemesiyle farklı bir sektöre yönelmek istediğini söyleyen Kondolot, "Yazılım biraz çiğ ve nankör bir meslek. Sürekli teknolojik trendleri takip etmeniz gerekiyor. Bir süre sonra da artık takip edemiyorsunuz. Yaş da ilerleyince biraz daha farklı bir sektöre yönelmek istedim ve bu benim için bir fırsat oldu. Ben hiçbir zaman hazır bir şeylerle kullanıp hazır sermaye kullanıp bir şeyi yapmak istemedim. Daha çok yoktan var olmayı, yani imkansızlıklar içinde bir şeyler yaparsanız daha sonra daha başarılı olursunuz. Bundan önce pizzayı davul fırında yapıp satıyordum. Küçücük bir metrekare yerde yapıyordum. Şimdi daha büyük bir mekanda yapıyorum. Daha rahat hizmet veriyorum. İleri de büyük bir restoran açarsam, çok daha iyi hizmet vereceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
