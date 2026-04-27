Yazılımdan Fırıncılığa: İstanbul Kaosundan Anadolu’ya Kaçış Hikayesi

46 yaşındaki yazılımcı Fazıl Selim Kondolot, İstanbul’un yoğun temposunda 25 yıl geçirdikten sonra Bayburt’a dönerek pizza fırını işletmeye başladı. Büyükşehirdeki trafik, uzun mesailer ve sektörün “nankör” yapısı onu bu karara itti. Başlangıçta hobi olarak yaptığı pizzalar, yerel halkın ilgisiyle ticari bir girişime dönüştü. Kondolot, sermayesiz ve kademeli büyüme stratejisiyle, yazılımdaki algoritma mantığını operasyonel süreçlere uyguluyor. Bu dönüşüm, modern çalışma hayatının yarattığı tükenmişliğe karşı somut emeğin tercih edildiği bir örnek olarak öne çıkıyor.