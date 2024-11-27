Yazma Eserler Süleymaniye'de Araştırmacılara Açılacak

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanlığı arasında yapılan protokolle 10 bine yakın yazma eser, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde araştırmacıların erişimine açılacak.

YEE'nin Ankara Ulus'taki tarihi binasında düzenlenen, işbirliği protokolünün imza törenine YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ve iki kurumdan birçok yetkili katıldı.

Aliy, törende yaptığı konuşmada, anlaşmayla birikimlerini dünyaya daha kolay tanıtacaklarını söyledi.

TYEK ile işbirliğinin, bir koleksiyonun devrinden ibaret olmadığını belirten Aliy, şöyle devam etti:

"Aksine gönül coğrafyamızdaki bütün kültürel varlıklarımızı ortak bir şekilde muhafaza etme gayreti içinde olacağız. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Zaten çok önemli, yetkin bir kurum olarak da ve kurumun başkanı olarak da yazma eserler kurumu da bizimle birlikte bu konuda hareket edecek.

Her iki kurum başkanı olarak da bunu sonuna kadar getireceğimize inanıyoruz. (Protokolle) Bu mirası (yazma eserleri) gelecek nesillere aktarabileceğimiz çok büyük bir adım olarak görüyorum."

Yılmaz ise imzalanan protokolün Türk ve İslam tarihi ve kültürü açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

"(YEE) 10 bin civarındaki yazma eserin dijitalini TYEK Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanemizde araştırmacıların istifasına sunmak üzere bize teslim ettiler." diyen Yılmaz, Balkanlar'da ulaşılamayan 10 bin eserin artık İstanbul'da herkesin istifadesine sunacaklarını söyledi.

Yılmaz, bu eserler ile hafızalarının çok daha güçlü olacağını belirterek YEE'ye teşekkür etti.

İşbirliği protokolü

İki kurum arasındaki protokolle YEE'nin Merkez Bankası işbirliğiyle yürüttüğü Balkanlar'da Kültürel Mirasın Yeniden İnşası Projesi kapsamında dijitale aktardığı 10 bine yakın yazma eser, bu alanda Türkiye'nin en yetkin kurumu olan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından muhafaza edilecek ve bu yazma eserler Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde araştırmacıların erişimine açılacak.

İmzalanan protokolle hayata geçecek çalışmalardan biri de dijitale aktarılan eserlerin kataloglanması.

Enstitü 2021'de Bosna Hersek'teki Teşan Kütüphanesi'nde bulunan yazma eserlerin kataloğunu yayımlamış, diğer koleksiyonların kataloglanmasıyla ilgili ön çalışmaları yapmıştı.

Protokolle birlikte kataloglama çalışmaları Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının desteğiyle hız kazanacak. Böylece eserlerin yalnızca korunması değil, bilim dünyasıyla buluşması ve Osmanlı dönemine ait zengin kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması da mümkün olacak.