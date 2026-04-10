Yedek Üyeler Atandı

10.04.2026 19:36
Bakırköy'de boşalan meclis üyeliklerine Özdal Metin ve Mehmet Cahit Ataş atandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tutuksuz yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bakırköy Belediyesi meclis üyelikleri düşürülen Ertan Yıldız'ın yerine, Bakırköy İlçe Seçim Kurulu tarafından, Bakırköy Belediye Meclisi üyeliğine CHP'li yedek üye Özdal Metin, İBB Meclisi üyeliğine ise ilçe meclis üyesi Mehmet Cahit Ataş atandı.

Bakırköy Belediye Meclisi nisan ayı ikinci oturumu, Belediye Meclis Başkan Vekili Cemalettin Özdemir başkanlığında belediye ek binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Özdemir, 5393 sayılı Kanun'un 29. maddesine istinaden bir bilgilendirme yapmasının söz konusu olduğunu belirterek, "Bakırköy Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısının birinci birleşiminde alınan 24 sayılı Meclis kararı neticesinde meclis üyeliğinde boşalma olması sebebiyle belediye başkanlarımızca 07.04. 2026 tarihli yazıyla Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sorulmuş olup ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından boşalan meclis üyeliğinin yerine yedek üye Özdal Metin'in, yine aynı şekilde boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine de Mehmet Cahit Ataş'ın görevlendirildiği bildirilmiştir." ifadesini kullandı.

İlçe seçim kurulunun almış olduğu kararın üyelere tebliğ edildiğini aktaran Özdemir, görevlendirilen meclis üyelerine başarılar diledi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
