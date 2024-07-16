Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Diyarbakır'da Yaz Kur'an Kurslarına Dondurma İkram Etti

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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Diyarbakır Temsilciliğince, kentte yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere dondurma ikram edildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Diclekent Camisi'ni ziyaret eden dernek gönüllüleri camide eğitim gören 230 öğrenciye dondurma ikram etti.

Dernek görevlisi Şenol Tekdemir, dernek olarak sıcakların etkili olduğu kentte çocukların bir nebze olsun serinlemesini sağlamak amacıyla dondurma ikramında bulunduklarını söyledi.

Tekdemir, "Toplam 23 camideki 1700 öğrenciye dondurma dağıtımı yaptık. Dondurma ikramından dolayı çocuklar gayet mutlu oldular. Bu tür çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek." dedi.