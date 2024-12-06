Yedi Başak'tan Halep'e Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yedi Başak'tan Halep'e Yardım

Yedi Başak Derneği, Halep'te halka ekmek, yemek ve tatlı dağıtarak acil yardımda bulundu.

06.12.2024 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk yardım gönüllüleri Halep'te ekmek ve yemek dağıttı

Yedi Başak Derneği Halep halkını unutmadı

GAZİANTEP - Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, rejim güçlerinden arındırılan Halep'te halka ekmek, yemek ve tatlı dağıttı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, rejim güçlerinden arındırılan Halep halkına acil yardım ulaştırmaya devam ediyor. Fırınların kapalı olduğu Halep'te halka ekmek ve yemek dağıtan Yedi Başak, çocuklara ve yaşlılara da Suriye'de çok sevilen Şam tatlısı ikram etti.

Muhalifler tarafından ele geçirilen ve hayatın normale dönmeye başladığı Halep'te çalışmaları hakkında bilgi veren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Gittiğimiz her yerde savaşın izlerini görüyoruz. Suriye'de nice acılar yaşandı. Yaklaşık bir milyon insan öldü. Aileler uzun yıllar çadırlarda yaşamak zorunda kaldı. Şimdi Halep'in özgürleşmesi ile Suriye'de yeni bir umut oluştu. Yedi Başak, halkımızın bize emanet ettiği yardımları Suriye'de çadırlarda yaşayan mazlum insanlara ve yetim çocuklara ulaştırdık. Halep'te güvenli ortam oluştuktan sonra çadırda yaşayan binlerce aile gelip evlerine yerleşecek. Halep'in hızlı bir şekilde toparlanması gerekiyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak, Halep'e acil yardım ulaştırdık. Fırınların kapalı olduğu Halep'te halka ekmek ve yemek dağıttık. Parklarda çocuklara ve yaşlılara Suriye'de çok sevilen Şam tatlısı ikram ettik. Yedi Başak olarak Suriye'nin kuzeyinde beslenme, barınma, eğitim, sağlık, hijyen, yetim, kurban, ramazan kış yardımları alanlarında farklı çalışmalar yürütmekteyiz. Halep'te yürüttüğümüz bu acil yardım çalışmalarını da mevcut durumlarda çok önemsiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi yalnız ve yardımsız bırakmadık. Suriye için daha fazla yardıma ihtiyaç var. Siz değerli halkımızı destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Suriye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yedi Başak'tan Halep'e Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
15:18 Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler Bazı bankalar alımı durdurdu Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler! Bazı bankalar alımı durdurdu
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
05:25 Güney Kore’de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı’na kendi partisi de sırtını döndü Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı'na kendi partisi de sırtını döndü
01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 18:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: Yedi Başak'tan Halep'e Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.