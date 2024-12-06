Yedi Başak'tan Halep'e Yardım

Güncel

Türk yardım gönüllüleri Halep'te ekmek ve yemek dağıttı

Yedi Başak Derneği Halep halkını unutmadı

GAZİANTEP - Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, rejim güçlerinden arındırılan Halep'te halka ekmek, yemek ve tatlı dağıttı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, rejim güçlerinden arındırılan Halep halkına acil yardım ulaştırmaya devam ediyor. Fırınların kapalı olduğu Halep'te halka ekmek ve yemek dağıtan Yedi Başak, çocuklara ve yaşlılara da Suriye'de çok sevilen Şam tatlısı ikram etti.

Muhalifler tarafından ele geçirilen ve hayatın normale dönmeye başladığı Halep'te çalışmaları hakkında bilgi veren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Gittiğimiz her yerde savaşın izlerini görüyoruz. Suriye'de nice acılar yaşandı. Yaklaşık bir milyon insan öldü. Aileler uzun yıllar çadırlarda yaşamak zorunda kaldı. Şimdi Halep'in özgürleşmesi ile Suriye'de yeni bir umut oluştu. Yedi Başak, halkımızın bize emanet ettiği yardımları Suriye'de çadırlarda yaşayan mazlum insanlara ve yetim çocuklara ulaştırdık. Halep'te güvenli ortam oluştuktan sonra çadırda yaşayan binlerce aile gelip evlerine yerleşecek. Halep'in hızlı bir şekilde toparlanması gerekiyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak, Halep'e acil yardım ulaştırdık. Fırınların kapalı olduğu Halep'te halka ekmek ve yemek dağıttık. Parklarda çocuklara ve yaşlılara Suriye'de çok sevilen Şam tatlısı ikram ettik. Yedi Başak olarak Suriye'nin kuzeyinde beslenme, barınma, eğitim, sağlık, hijyen, yetim, kurban, ramazan kış yardımları alanlarında farklı çalışmalar yürütmekteyiz. Halep'te yürüttüğümüz bu acil yardım çalışmalarını da mevcut durumlarda çok önemsiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi yalnız ve yardımsız bırakmadık. Suriye için daha fazla yardıma ihtiyaç var. Siz değerli halkımızı destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.