Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nda Turizm Sezonu Başladı

23.03.2026 15:09
Giresun'un Espiye ilçesindeki Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nda turizm sezonu başladı.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahile 30 kilometre uzaklıktaki parkın 93 dönüm alan üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Parkın, yörenin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu belirten Karadere, şelaleler, tarihi değirmenler, mağaralar ve yürüyüş yollarıyla ön plana çıktığını dile getirdi.

Yeni turizm sezonu için tabiat parkının kapılarını açtığına işaret eden Karadere, "Yedi Değirmenler özellikle hafta sonları yerli turistlerin uğrak noktalarından birisi. Ailelerin güvenle vakit geçirebileceği bir sosyal alan." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Giresun, Turizm, Espiye, Güncel, Doğa, Son Dakika

