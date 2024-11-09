Yediemin Otoparkları İçin Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Yediemin Otoparkları İçin Yeni Düzenleme

Adalet Bakanı Tunç, trafikten men edilen araçların satış usulünü kolaylaştıracak düzenlemeleri duyurdu.

09.11.2024 13:39
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 9'uncu Yargı Paketi kapsamında yapılan değişikliğe işaret ederek, "Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten menedilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satış usulü kolaylaştırılacak" dedi.

Kamuoyunda '9'uncu Yargı Paketi' olarak bilinen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yapılan değişiklikler kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 14'üncü maddesinin mevcut 1'inci fıkrasına göre, trafikten menedilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulünde düzenlemeler yapıldı.

HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILACAK

Bakan Tunç, "Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten menedilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satış usulü kolaylaştırılacak. Ayrıca bu araçların satışından elde edilen tutarın hak sahiplerine ödenmesi; hak sahiplerine ödenememesi halinde ise yine hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacak" dedi.

'15 BİN 259 ARACIN TASFİYESİ TAMAMLANDI'

Adalet Tunç, böylelikle hem bu araçların değerlerini yitirmeden ekonomiye kazandırılacağını hem de hak sahiplerinin haklarının en iyi şekilde korunacağını kaydetti. Bakan Tunç, 2023 yılında kabul edilen düzenlemeyle de İcra ve İflas Kanunu gereği yediemin depolarında muhafaza altına alınan ancak ilerleyen zamanda hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiye edilerek ekonomiye kazandırılmasının sağlandığını belirterek, "Bu düzenlemeye ilişkin bakanlığımızca yayımlanan tebliğ kapsamındaki uygulamayla şu ana kadar 15 bin 259 aracın tasfiyesi tamamlandı, 4 bin 14 aracın ise tasfiye süreci devam ediyor. Yapılan değişiklikle bu süreç daha da kolaylaşacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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