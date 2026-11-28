Gezi amacıyla Yedigöller bölgesine giden ve mahsur kaldıktan sonra ulaşılan aracın sürücüsü Nazif Ege, yaşananları anlattı.

İl Jandarma Komutanlığına gelen araç sürücüsü Ege, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ege, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Ege, "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım fakat çamura saplandık, durum bundan ibaret, başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmadım. Sadece Yığılca'dan Düzce'ye 1 saat erken geçerim düşüncesiyle o yoldan gitmek istedim. Navigasyondan değil, tabelayı kullandım sadece." diye konuştu.

Aracın çamura saplandığını belirten Ege, "Başka bir şey yok. Çocuklar arabadaydı zaten. Aracı çalıştırdım. Çocukları motive ettik. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda hepsini bir şekilde motive ederek aracı çalıştırıp, sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yok o konuda." ifadelerini kullandı.

Bu arada İl Jandarma Komutanlığına getirilen 10 çocuk ve 3 personel, sağlık kontrolünden geçirildi.

Öte yandan, çamura saplanan araç görüntülendi.