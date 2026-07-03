Yedigöller Milli Parkı'nın Güzellikleri Dronla Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yedigöller Milli Parkı'nın Güzellikleri Dronla Görüntülendi

Yedigöller Milli Parkı\'nın Güzellikleri Dronla Görüntülendi
03.07.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, sonbahar ve yazda doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda, orman ve göllerin bütünleşmesiyle oluşan güzellik dronla görüntülendi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, sonbaharda olduğu gibi yaz aylarında da fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Milli parkı çevreleyen ormanların içerisinde yer alan farklı büyüklükteki 7 göl, bölgeye gezmeye gelenleri hayran bırakıyor. Yemyeşil ağaçlar ve göllerin bütünleşmesi eşsiz manzara oluşturuyor. Yedigöller'deki doğal güzellik dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güncel, Turizm, Yaşam, Bolu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yedigöller Milli Parkı'nın Güzellikleri Dronla Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı
DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı

10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
09:41
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı’ndaki en kritik kampını boşalttı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 10:52:01. #7.13#
SON DAKİKA: Yedigöller Milli Parkı'nın Güzellikleri Dronla Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.