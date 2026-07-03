Yedigöller Milli Parkı\'nın Güzellikleri Dronla Görüntülendi

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda, orman ve göllerin bütünleşmesiyle oluşan güzellik dronla görüntülendi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, sonbaharda olduğu gibi yaz aylarında da fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Milli parkı çevreleyen ormanların içerisinde yer alan farklı büyüklükteki 7 göl, bölgeye gezmeye gelenleri hayran bırakıyor. Yemyeşil ağaçlar ve göllerin bütünleşmesi eşsiz manzara oluşturuyor. Yedigöller'deki doğal güzellik dronla görüntülendi.