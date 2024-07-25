Yedikır Baraj Gölü'nde su seviyesi düşünce eski yol ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yedikır Baraj Gölü'nde su seviyesi düşünce eski yol ortaya çıktı

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte eski Amasya Merzifon bağlantı yolu ortaya çıktı. Aynı zamanda gölün ortasındaki ada da yürüyerek ulaşılabilir hale geldi. Yedikır Baraj Gölü, sulama amacıyla yapılmış olmasına rağmen zamanla önemli bir sulak alan haline gelmiş ve birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapmaktadır.

25.07.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde, su seviyesi düşünce eski Amasya Merzifon bağlantı yolu ortaya çıktı, gölün ortasındaki ada ise yürüyerek ulaşılır hale geldi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde sulamada kullanılmasının yanı sıra göçmen kuşların yaz döneminde konakladığı Yedikır Baraj Gölü'nde sular kıyıdan metrelerce çekildi.

Altmış milyon metreküp kapasiteli gölde suların çekilmesiyle adaya giden yol ve eski Amasya Merzifon bağlantı yolu ortaya çıktı.

Amasya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zoolog Murat Karavin, AA muhabirine, barajdaki su seviyesinin kuraklık ve sulama rejimine bağlı olarak en düşük seviyeye gerilediğini söyledi.

Karavin, baraj gölünün sulak alan olarak iki yüzden fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Yedikır Baraj Gölü esasen sulama amacıyla 1985 yılında yapılan bir baraj gölüdür. Fakat, zaman içerisinde bu baraj gölü aynı zamanda önemli bir sulak alan haline gelmiş ve sadece sulama değil, birçok göçmen kuşa da ev sahipliği yapmaya başlamıştır." dedi.

Suların azalmasıyla gelen kuş türlerinin azaldığını belirten Karavin, "Zaman içerisinde veya mevsimsel olarak yağış rejimi veya sulama rejimine bağlı olarak yer yer su seviyelerinde değişiklikler görülmekte ki şu anda da gördüğümüz üzere barajdaki su seviyesi neredeyse ölü hacim seviyesine ulaşmış ve suların çekilmesiyle beraber eski Merzifon yolu gün yüzüne çıkmış ve hatta pelikan adası olarak adlandırılan adaya artık yürüyerek geçilmekte şu anda." diye konuştu.

Kaynak: AA

Merzifon, Suluova, Amasya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yedikır Baraj Gölü'nde su seviyesi düşünce eski yol ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 16:59:49. #1.12#
SON DAKİKA: Yedikır Baraj Gölü'nde su seviyesi düşünce eski yol ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement