Yedikule Hastanesi'nde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yedikule Hastanesi'nde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Yedikule Hastanesi\'nde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü ve Türk Kızılayın kuruluşunun 156. yıl dönümü kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türk Kızılayı ekipleri tarafından hastanenin bahçesine kurulan mobil ünitede hastane personeli ve vatandaşlar kan verdi. Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kan veren vatandaşlar ve hastane personeline teşekkür etti. Yiyit, kan bağışının önemine dikkat çekerek düzenli kan bağışçısı olmanın gerekliliğini vurguladı.

11.06.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü ve Türk Kızılayın kuruluşunun 156. yıl dönümü kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı ekipleri tarafından hastanenin bahçesine kurulan mobil ünitede hastane personeli ve vatandaşlar kan verdi.

Burayı ziyaret eden Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kan veren vatandaşlar ve hastane personeline teşekkür etti.

Gerekli formu doldurduktan sonra kan bağışı yapan Yiyit, yazın bağış konusunda mevsimsel bir düşüş olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yiyit, sağlık çalışanlarının kanın her bir ünitesinin kıymetinin farkında olduğunu kaydetti.

Bir ünite kanın 3 kişiye can verdiğini, kana her daim ihtiyaç olduğunu dile getiren Yiyit, şöyle konuştu:

"Afet ile olağanüstü hal olduğunda kan vermek için sıralar oluşuyor. Bunlara gerek olmaması için düzenli kan bağışçısı olmak lazım. İnsanoğlu başına geldiğinde idrak ediyor. Başına gelmeden idrakinde olup kan vermekte fayda var. Üç ay aralıklara kan verilmesini şiddetle öneriyoruz. Sağlığa bir zararı yok ama bir başkasının sağlığını geri getirme anlamında elimizdeki tek ürün bu. Bu anlamda Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak güzel bir etkinliğe imza attık."

Başhekim Yiyit, kampanyada rekor bir kan bağışı beklediklerine dikkati çekerek, asıl hedeflerinin düzenli kan bağışçısı olmayı bir gelenek ve süreklilik haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türk Kızılayı, Yedikule, Dünya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yedikule Hastanesi'nde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:17:14. #1.11#
SON DAKİKA: Yedikule Hastanesi'nde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement